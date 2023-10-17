Новые медиа обратили внимание на Дальний Восток

Соглашение с MAER позволит КРДВ нарастить медийную поддержку Дальнего Востока. «Сотрудничество повысит информированность граждан и организаций о развитии Дальнего Востока, о мерах государственной поддержки, программах и проектах, которые реализуются по поручениям президента и правительства России. Я уверен, что совместные проекты привлекут внимание к уникальным возможностям региона для жизни, работы, ведения бизнеса и, конечно же, путешествий», – сообщил Николай Запрягаев, генеральный директор КРДВ.