Новые медиа обратили внимание на Дальний Восток
«Опережающее развитие дальневосточных регионов – наш абсолютный приоритет на весь XXI век» – именно эта фраза ни раз звучала из уст президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Сегодня значимость Дальнего Востока в контексте поиска новых рынков и инвестиций на Востоке возрастает. Регион обладает огромными природными ресурсами и высоким научно-техническим потенциалом.
На площадке ВЭФ было подписано стратегическое соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Медиахолдингом MAER о совместных проектах в сфере рекламно-информационной деятельности. Подписи на документе поставили владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
И результаты сотрудничества можно увидеть уже сегодня: на медиафасадах MAER в Москве стартовала яркая рекламная кампания, посвященная развитию Дальневосточного региона.
Соглашение с MAER позволит КРДВ нарастить медийную поддержку Дальнего Востока. «Сотрудничество повысит информированность граждан и организаций о развитии Дальнего Востока, о мерах государственной поддержки, программах и проектах, которые реализуются по поручениям президента и правительства России. Я уверен, что совместные проекты привлекут внимание к уникальным возможностям региона для жизни, работы, ведения бизнеса и, конечно же, путешествий», – сообщил Николай Запрягаев, генеральный директор КРДВ.
В ближайшее время планируется запуск ряда проектов в ключевых для региона направлениях: содействие росту экономики Дальнего Востока; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; информирование общества об экономическом и инвестиционном потенциале и условиях для бизнеса на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток.
«Соглашением с КРДВ мы открываем новую, официальную страницу в истории наших партнерских отношений. Такое расширение географии ценно и для компании, и для страны. Вместе мы реализуем множество совместных проектов, нацеленных на развитие Дальнего Востока и Арктики. Будет сделан максимум для эффективного стратегического сотрудничества», – прокомментировал соглашение Константин Майор, владелец и генеральный директор Медиахолдинга MAER.
Короткие динамичные сообщения на экранах позволяют быстро сфокусироваться на главной информации, это эффективный способ транслировать важные решения на многомиллионную аудиторию. Именно эту механику реализовал медиахолдинг, когда запустил проект с трансляцией цитат ключевых спикеров ВЭФ в режиме реального времени на своих поверхностях.
Медиахолдинг MAER – крупнейший владелец цифровых рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах страны. Охват в Московском регионе и городах-миллионниках – больше 85% за месяц по стандартной рекламной кампании, что позволяет сети находить инкрементальную (дополнительную) аудиторию событию. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети составляет 2,4 млрд в месяц.
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