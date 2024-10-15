Все цвета джаза Игоря Бутмана: о туре с оркестром, новом альбоме и Билле Клинтоне
Народный артист РФ, президент Авторского совета Российского авторского общества, художественный руководитель Московского джазового оркестра, саксофонист Игорь Бутман стал членом жюри музыкальной премии «Все цвета джаза», организатором мероприятия выступает Радио Jazz. Церемония награждения пройдет во вторник, 26 ноября, в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью радиостанции Бутман рассказал о работе над новым альбомом, планомерном развитии джаза и о самом волнительном концерте в карьере.
И символизм, и желание сделать масштабный тур по России. Мы уже побывали в Твери, Нижнам Новгороде, Ярославле, Санкт-Петербурге и Туле. Впереди Челябинск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск и другие замечательные города. Очень хотим отметить наш юбилей настоящим длинным туром, чтобы запомнился всем без исключения. Честно признаюсь, гастрольная жизнь порой тяжелая, но могу сказать с уверенностью: нам всё удастся.
Мы записали наши эксперименты с классической музыкой, в частности, Александра Бородина и Модеста Мусоргского. Большие сюиты, в которых отдали дань великим русским композиторам и дали возможность сыграть нашим замечательным солистам – мы совсем недавно взяли молодых, талантливых музыкантов, которых также привлекли к этой записи. На новом альбоме вы услышите интересное прочтение великой музыки наших композиторов. Они звучат, с одной стороны, очень красиво, по-джазовому, с другой – это монументальные произведения, которые стали гордостью российской музыкальной культуры.
В первую очередь, эта премия нам всем просто необходима. Это тот нужный стимул для музыкантов, которые ищут и пробуют что-то новое. Для тех, кто посвятил себя тому, чтобы найти свой стиль. И если они добились внимания и высокой оценки жюри, то это важно для дальнейшего развития музыкального искусства и культуры в России. Джаз в нашей стране очень интересен молодым артистам – это не какая-то элитарная музыка… Это музыка для всех. И миссия этой премии – оценивать тех мастеров, которые добиваются больших успехов. «Все цвета джаза» очень важна для развития музыки – это единственная премия подобного масштаба.
Сложно быть объективным. Что-то тебе нравится, что-то – не нравится. Судейство в любом случае субъективная оценка, и итоги не должны расстраивать тех, кто не получит премию. С другой стороны, при таком количестве хороших артистов очень сложно сделать выбор.
Саксофонист Константин Бойцов, трубачи Андрей Середа и Григор Паносян. Также слежу за развитием карьеры саксофониста Антона Чекурова – прекрасный, талантливый музыкант. Молодой барабанщик Омар Саидов, среди вокалистов выделю Варвару Убель. Пианист и вокалист Олег Аккуратов: ему в этом году исполнится 35 лет, но он настолько разнообразен и гениален, что ему можно отдать все премии сразу.
Веры в себя. Те, кто верит в себя, добиваются больших международных результатов. А некоторые считают, что джаз стоичен, или, наоборот, идут на поводу у стереотипов, которые на протяжении всей истории российского джаза сопровождают этот вид музыки. Надо верить в себя, верить в успех и собственную индивидуальность. Каждый имеет свой голос, и этот голос должен быть услышан. Человек должен быть уверенным, что его голос очень нужен. Но для этого, чтобы этому голосу внимали, нужно проделать огромный путь и огромную работу над собой.
Одним из самых волнительных было выступление 3 июня 2000 года в Кремле для Билла Клинтона и Владимира Путина. От нас, музыкантов, отчасти зависело качество переговоров между лидерами государств. Удалось ли выполнить свою миссию? На 100% – Билл Клинтон по сей день вспоминает то выступление. 24 года спустя, когда его спрашивают о джазе или о российско-американских отношениях, он постоянно вспоминает меня добрым словом. А вместе с этим и тот самый концерт.
Преимущественно Радио Jazz. Иногда переслушиваю то, что нравится долгие годы. Из рока, например, Deep Purple. Иногда – классическую музыку, но чаще всего, конечно, Радио Jazz.
Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» проходит в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/
С 9 сентября по 16 октября редакция Радио JAZZ собирает заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 21 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри, которое сделает свой выбор с 8 по 15 ноября.
С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
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