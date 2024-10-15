Все цвета джаза Игоря Бутмана: о туре с оркестром, новом альбоме и Билле Клинтоне

В первую очередь, эта премия нам всем просто необходима. Это тот нужный стимул для музыкантов, которые ищут и пробуют что-то новое. Для тех, кто посвятил себя тому, чтобы найти свой стиль. И если они добились внимания и высокой оценки жюри, то это важно для дальнейшего развития музыкального искусства и культуры в России. Джаз в нашей стране очень интересен молодым артистам – это не какая-то элитарная музыка… Это музыка для всех. И миссия этой премии – оценивать тех мастеров, которые добиваются больших успехов. «Все цвета джаза» очень важна для развития музыки – это единственная премия подобного масштаба.