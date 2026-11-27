Когда хочется побыть на воздухе, можно просто спуститься на первый этаж и выйти в собственный «секретный» сад с тенистыми дорожками для прогулок, скамейками для отдыха, «зелёными кабинетами» для работы и чтения. В саду высажены хвойные и лиственные деревья, злаковые цветники и кустарники. Вечером здесь включается деликатная подсветка, делающая сад притягательным в любое время дня. Для малышей на территории сада предусмотрена игровая площадка, а в непогоду или в жару и взрослые, и дети тоже не будут лишены привилегии оставаться на свежем воздухе – на уровне первого этажа дом обрамляет галерея с колоннадой, зимой и осенью защищающая от осадков, а летом – от жаркого зноя. Секретный сад продолжается в этом пространстве с удобными диванами и креслами и игровым комплексом для юных резидентов дома.