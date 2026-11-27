Клубный дом «Капельский, 5»: эстетика сценариев жизни, где красота становится функциональной
В последние годы внутреннее наполнение элитных проектов смещается от демонстративной роскоши к «тихой»: главным становится не внешний эффект, а качество повседневной среды и продуманность сценариев жизни резидента. Практическая составляющая элитных домов сегодня важна как никогда – именно она определяет реальную ценность проекта.
В основе концепции элитного клубного дома «Капельский, 5» заложен именно этот подход. Как он реализуется на практике и почему он становится весомым аргументом для покупателей высокобюджетной недвижимости, расскажем дальше.
Функциональная эстетика
Само расположение «Капельского, 5» в Мещанском районе задает особый ритм жизни. Здесь исторический центр с его насыщенной культурной жизнью гармонично соседствует с тихими переулками старой Москвы. Всего семь минут пешком отделяют проект от Екатерининского парка с его тенистыми аллеями, идеальными для прогулок с детьми. Десять минут — до легендарного Аптекарского огорода. Этот баланс динамики и уединения — редкая роскошь для центра мегаполиса.
Сам проект продолжает эту философию: две восьмиэтажные секции и лимитированная коллекция всего из 46 квартир создают по-настоящему камерную атмосферу.
Знакомство с клубным домом начинается с парадной зоны drop-off перед входом в арт-лобби. Пространство арт‑лобби задумано как камерная художественная галерея: центральным акцентом лобби станет мозаика из натурального камня, перекликающаяся с кессонным потолком глубокого бордово-коричневого оттенка.
В этой галерейной атмосфере продуман каждый сценарий для удобства резидентов. Здесь разместились элегантный ресепшн с круглосуточным консьержем, практичная колясочная и сквозной проход во внутренний двор. Для камерных встреч и спокойного ожидания предусмотрена уютная мягкая зона с изысканной мебелью.
Сердцем же этого пространства стала комната отдыха с камином, где глубокие винные оттенки и благородные материалы создают абсолютно приватную атмосферу. Пока резиденты наслаждаются тишиной эстетичной гостиной, их автомобиль спускается на подземный двухуровневый паркинг, где предусмотрены просторные келлеры и зарядные станции для электромобилей.
Покидая арт-лобби, резиденты поднимаются на этаж своей квартиры, где задуманная эстетика продолжается в интерьерных решениях лифтовых холлов и благородной отделке коридоров.
Когда хочется побыть на воздухе, можно просто спуститься на первый этаж и выйти в собственный «секретный» сад с тенистыми дорожками для прогулок, скамейками для отдыха, «зелёными кабинетами» для работы и чтения. В саду высажены хвойные и лиственные деревья, злаковые цветники и кустарники. Вечером здесь включается деликатная подсветка, делающая сад притягательным в любое время дня. Для малышей на территории сада предусмотрена игровая площадка, а в непогоду или в жару и взрослые, и дети тоже не будут лишены привилегии оставаться на свежем воздухе – на уровне первого этажа дом обрамляет галерея с колоннадой, зимой и осенью защищающая от осадков, а летом – от жаркого зноя. Секретный сад продолжается в этом пространстве с удобными диванами и креслами и игровым комплексом для юных резидентов дома.
Коллекция фамильных квартир
«Капельский, 5» – это лимитированная коллекция лотов, форматы которых соответствуют разным сценариям жизни. Представленные варианты выстроены от лаконичных решений к просторным: от односпальных квартир до многокомнатных резиденций с пятью спальнями с высотой потолков от 3,8 метра. В зависимости от площади (от 54 до 200 кв. м) внутри разместятся гостиная с мягкой зоной и кухня со столовой, мастер-спальни с собственными ванными комнатами и гардеробными, необходимые вспомогательные помещения — постирочные и кладовые.
К редким жемчужинам коллекции относятся лоты с ландшафтными патио, а также пентхаусы с приватными террасами площадью от 167 до 338 кв. м. и потолками высотой 4,2 метра.
В сочетании с изысканной архитектурой клубного дома любой из выбранных форматов превращается во вневременную ценность. Многообразие планировок позволяет резидентам найти пространство, точно отражающее их личные предпочтения и возможность воплотить в жизнь собственный сценарий, каким бы он ни был.
Философия целостности
Изысканная архитектура, продолжающаяся в эстетике арт-лобби, эргономичные наполненные светом квартиры с французскими балконами и большими окнами, приватный сад и функциональная галерея, камерная атмосфера дома и сада — это не просто набор опций, а воплощение единого замысла. Каждый метр пространства здесь наделен практическим смыслом, но не теряет своей эстетической самостоятельности.
Именно этот синтез и формирует то, что называют «тихой роскошью»: когда значимость определяется не внешними атрибутами, а тем, насколько продумано и эстетично пространство подстраивается под своего резидента.
Рекламодатель и застройщик АО СЗ «Капельский, 5» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф