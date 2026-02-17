Честный отзыв о Метарейтингс – обзор metaratings.ru

Работа сайта Metaratings.ru началась в 2018 году. Издание работает не только в русскоязычном сегменте, но также имеет региональные порталы в Беларуси, Таджикистане и Казахстане.

Главная страница сайта – рейтинг букмекерских контор. Он составлен на основе отзывов реальных игроков. На каждого букмекера составлен подробный обзор, где можно найти преимущества и недостатки компании, порядок регистрации, бонусную программу. В рейтинге представлены не только российские, но и иностранные БК.

Ключевой раздел портала – прогнозы на спорт. Команда прогнозистов Metaratings ежедневно выкладывает аналитические материалы по главным спортивным событиям в мире, предлагая по три варианта для ставки на игру. Со статистикой авторов сайта можно ознакомиться на их личных страницах, где содержится подробная информация об успешности прогнозов и общий баланс прогнозиста – показатель ROI.