Честный отзыв о Метарейтингс – обзор metaratings.ru

Партнерский проект
Metaratings.ru – это интернет-издание, посвящённое миру спорта, букмекерских контор и ставок на спорт. На сайте работает команда редакторов, журналистов, корреспондентов, прогнозистов и экспертов, глубоко погруженных в спортивную тематику. На портале публикуются актуальные новости, прогнозы на спорт, аналитические материалы, интервью со спортсменами и спортивными функционерами, а также присутствует честный рейтинг отечественных и зарубежных букмекерских контор.
Работа сайта Metaratings.ru началась в 2018 году. Издание работает не только в русскоязычном сегменте, но также имеет региональные порталы в Беларуси, Таджикистане и Казахстане.
Главная страница сайта – рейтинг букмекерских контор. Он составлен на основе отзывов реальных игроков. На каждого букмекера составлен подробный обзор, где можно найти преимущества и недостатки компании, порядок регистрации, бонусную программу. В рейтинге представлены не только российские, но и иностранные БК.
Ключевой раздел портала – прогнозы на спорт. Команда прогнозистов Metaratings ежедневно выкладывает аналитические материалы по главным спортивным событиям в мире, предлагая по три варианта для ставки на игру. Со статистикой авторов сайта можно ознакомиться на их личных страницах, где содержится подробная информация об успешности прогнозов и общий баланс прогнозиста – показатель ROI.
Все разделы сайта Metaratings представлены на верхней панели главной страницы портала. Удобная навигация, которая позволяет быстро перейти не страницу с интересующей темой.
Новостной раздел посвящён главным событиям из мира спорта. Metaratings не обходит стороной актуальные инфоповода. На сайте публикуется свежая и достоверная информация, в том числе эксклюзивные новости и инсайды. В 2021 году Метарайтинг была присуждена Премия РБ за новость о переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
В разделе «Новости» представлены десять основных направлений:
В разделе «Статьи» представлены преимущественно аналитические материалы и тексты на околоспортивную тематику. Metaratings подробно освещает ключевые события в мире футбола, уделяя особое внимание всестороннему освещению российской Премьер-лиги, а также следит за достижениями российских хоккеистов в НХЛ. На сайте регулярно выходят эксклюзивные интервью со спортсменами, тренерами и менеджерами, публикуются биографии звёздных атлетов и истории девушек в спорте, выходят топы лучших матчей и игроков всех времён.
Все прогнозы на сайте Metaratings абсолютно бесплатны. Материалы доступны за сутки-двое до начала игр. Команда сайта предлагает прогнозы на футбол, хоккей, теннис, баскетбол, единоборства, а также другие популярные спортивные дисциплины, как волейбол, гандбол, американский футбол, футзал, бейсбол.
Кроме прогнозов редакции, на сайте доступны прогнозы от профессионалов. В разное время с командой Метарейтинг сотрудничали Василий Уткин, Дмитрий Селюк, Дмитрий Сенников, Роман Нагучев, Тимур Гурцкая и другие.
Рейтинг букмекерских контор на сайте Metaratings формируется на основе отзывов игроков. Пользователи БК оставляют свои впечатления об игре, Метарейтинг собирает и обрабатывает эти отзывы. Отмеченные игроком преимущества добавляют к уровню букмекерской конторы. Соответственно, недостатки рейтинг снижают. Со всеми отзывами, которые повлияли на рейтинг той или иной БК, можно ознакомиться на сайте.
Кроме отзывов, в карточках букмекерских контор на Metaratings представлены инструкция по регистрации, порядок установки мобильных приложений, основные элементы бонусной программы БК. Карточка каждой компании также снабжена подробным описанием сайта с разбором навигации.
Самые популярные спортивные дисциплины, такие, как футбол, хоккей, единоборства и киберспорт, представлены на Metaratings наиболее подробно.
В разделе «Новости футбола» собраны все актуальные информационные поводы из мира футбола. Перейти к интересующей теме можно, используя вкладки с левой стороны раздела. Например, во вкладке «РПЛ» представлены все новости, касающиеся чемпионата России по футболу. Во вкладке «Серия А» – чемпионата Италии. Во вкладке «медийный футбол» – все новости о российской Медиалиге.
В разделе «Новости хоккея» на Metaratings публикуются хоккейные новости. Найти здесь можно и эксклюзивы о переходах хоккеистов из одной команды в другую, и материалы о достижениях российских игроков в НХЛ, и анонсы хоккейных трансляций. Результаты всех матчей КХЛ и НХЛ также содержатся в этом разделе.
Отдельный сайт на Метарейтинг – mma.metaratings.ru – посвящён единоборствам. На данном портале работает отдельная команда редакторов и журналистов, публикуются интервью с бойцами и представителями индустрии, выходят прогнозы и аналитические статьи о мире единоборств. Отдельная вкладка посвящена рейтингам лучших бойцов в разных категориях – Bellator, бокс, UFC, MMA.
Сайт cybersport.metaratings.ru – портал о киберспорте. Здесь публикуются главные новости из мира виртуального спорта, прогнозы на CS2, Dota2 и FIFA, а также интервью с киберспортсменами. Из аналитических материалов можно выделить статьи о читах и патчах, гайды по играм, статьи об аниме.
Отзывы на сайт Metaratings можно найти в сети, задав соответствующий запрос в любом браузере. В целом, отзывы положительные. Пользователи сайта отмечают интересные прогнозы на спорт, удобно составленный рейтинг букмекерских контор, публикацию всех актуальных новостей спорта.
Metaratings – активно развивающийся международный проект, который расширяет присутствие не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Если вы хотите быть в курсе спортивных событий, следить за актуальными новостями, регулярно читать прогнозы и статьи о букмекерских конторах и коэффициентах – этот ресурс для вас.