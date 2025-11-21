Клиенты PARI ждут победы «Акрона» над «Сочи» в 16-м туре РПЛ

21 ноября «Акрон» примет «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке букмекеров, номинальные хозяева поля — фавориты этого матча. Поставить на победу «Акрона» можно с коэффициентом 2.12, что соответствует 45% вероятности. Заключить пари на успех «Сочи» можно за 3.50 (почти 27%), а на ничью — с коэффициентом 3.65 (около 28%).

Клиенты PARI согласны с оценками букмекеров. 88% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Акрона». Еще 6% — на ничью, примерно столько же сделано на победу «Сочи».

Один из клиентов PARI пари поставил 100 000 рублей на индивидуальный тотал «Сочи» больше одного (ТБ 1) в составе экспресса из четырех событий. Коэффициент на такой исход составил 1.82. Суммарный коэффициент купона — 13.13.

По оценкам аналитиков, в матче может быть забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, обратный исход доступен за 2.08. Букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.65.

«Акрон» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» же считается одним из потенциальных кандидатов на вылет. Команда набрала всего восемь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. PARI предлагает коэффициент 1.75 на то, что «Сочи» покинет чемпионат по итогам сезона.