Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»

5 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге в рамках перенесенного матча 14-го тура Лиги PARI «Урал» — «Челябинск» пройдет благотворительная акция. Инициатива организована фондом « Пари и побеждай », Лигой PARI при поддержке ФНЛ и платформой Tooba. Ее цель — системная помощь пожилым людям и ветеранам спорта в российских регионах.

Проект имеет широкий географический охват. Ранее он был с успехом проведен во время матчей в Волгограде (12 октября, «Ротор» — «Черноморец»), в Химках (20 октября, «Торпедо Москва» — «Шинник»), а также в Новороссийске (25 октября, «Черноморец» — «Челябинск»). Эстафету благотворительной акции принимает Екатеринбург. Ее особенность — персональный вклад каждого зрителя в поддержку старшего поколения.

За каждого болельщика, пришедшего на стадион, фонд «Пари и побеждай» добавит в копилку проекта 50 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Дари еду» через приложение Tooba. Также любой желающий может принять участие в акции не выходя из дома, сделав пожертвование в рамках сбора, который активен не только в день игры.

«Для нас большая честь завершить наш марафон добрых дел в Екатеринбурге. Спорт обладает огромной силой объединять целые поколения, и мы рады, что футбол помогает оказать реальную поддержку людям, которые стали для нас ориентирами по жизни», — отметила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

В ФК «Урал» также подчеркнули значимость предстоящего события.