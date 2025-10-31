Ведомости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»

В среду на «Екатеринбург Арене»
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

5 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге в рамках перенесенного матча 14-го тура Лиги PARI «Урал» — «Челябинск» пройдет благотворительная акция. Инициатива организована фондом «Пари и побеждай», Лигой PARI при поддержке ФНЛ и платформой Tooba. Ее цель — системная помощь пожилым людям и ветеранам спорта в российских регионах.

Проект имеет широкий географический охват. Ранее он был с успехом проведен во время матчей в Волгограде (12 октября, «Ротор» — «Черноморец»), в Химках (20 октября, «Торпедо Москва» — «Шинник»), а также в Новороссийске (25 октября, «Черноморец» — «Челябинск»). Эстафету благотворительной акции принимает Екатеринбург. Ее особенность — персональный вклад каждого зрителя в поддержку старшего поколения.

За каждого болельщика, пришедшего на стадион, фонд «Пари и побеждай» добавит в копилку проекта 50 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Дари еду» через приложение Tooba. Также любой желающий может принять участие в акции не выходя из дома, сделав пожертвование в рамках сбора, который активен не только в день игры.

«Для нас большая честь завершить наш марафон добрых дел в Екатеринбурге. Спорт обладает огромной силой объединять целые поколения, и мы рады, что футбол помогает оказать реальную поддержку людям, которые стали для нас ориентирами по жизни», — отметила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

В ФК «Урал» также подчеркнули значимость предстоящего события.

«Для нашего клуба особенно ценно, что матч станет финальным аккордом масштабного всероссийского проекта. Подобная инициатива очень важна. Она объединяет города нашей большой страны, уникальные судьбы разных людей, доказывая, что в стремлении совершать добрые поступки все мы — одна команда», — заявили в клубе.

Новое