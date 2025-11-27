Ведомости
«Болонья» обыграет «Зальцбург» в Лиге Европы, считают эксперты PARI

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола
Валентин Васильев

27 ноября «Болонья» примет «Зальцбург» в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, «Болонья» — фаворит матча. Ставки на победу итальянской команды принимаются по коэффициенту 1.40, что соответствует 69% вероятности. Поставить на успех «Зальцбурга» можно за 7.90 (11%), ничья идет за 4.80 (20%). 

Клиенты PARI уверены в победе «Болоньи». Почти 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу итальянской команды.

По оценке аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.72, обратный исход доступен за 2.12. Заключить пари на то, что команды обменяются голами, можно за 1.97. Если же забьет только «Болонья», сыграет ставка за 2.25.

«Болонья» стартовала в Лиге Европы с поражения от «Астон Виллы» (0:1), но потом поделила очки с «Фрайбургом» (1:1) и «Бранном» (0:0), а также смогла обыграть «ФКСБ» (2:1). Сейчас команда занимает 24-е место в турнирной таблице с пятью очками.

«Зальцбург» находится за пределами зоны плей-офф. В первых четырех турах общего этапа «красные быки» справились только с «Гоу Эхед Иглз» (2:0), проиграв «Порту» (0:1), «Лиону» (0:2) и «Ференцварошу» (2:3). Таким образом, австрийцы набрали только три очка и находятся на 28-м месте.

Обзор букмекерской конторы PARI

