Клиенты PARI полагают, что ЦСКА переиграет «Зенит» в Единой лиге ВТБ

23 ноября в матче 12-го тура регулярного сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА встретится с «Зенитом». Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке аналитиков, фаворит встречи — ЦСКА. Поставить на победу хозяев площадки можно за 1.34, что соответствует примерно 72% вероятности. Триумф «Зенита» котируется за 3.25 (около 28%).

Клиенты PARI уверены в успехе ЦСКА. На победу московской команды приходится около 94% всех ставок на два возможных исхода игры.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 165 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 164.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в октябре нынешнего года в рамках Единой Лиги ВТБ. Тогда сильнее был ЦСКА, матч завершился со счетом 85:84.

Если первая половина завершится победой «армейцев», сыграет ставка с коэффициентом 1.48. По оценке аналитиков PARI, ничья — самый маловероятный результат по итогам двух первых четвертей встречи. Она котируется за 15.00. Победа «Зенита» в первые 20 минут матча оценивается в 2.95.

ЦСКА очень уверенно начал защиту своего титула: у команды девять побед и два поражения в 11 турах. «Армейцы» идут на втором месте в таблице, отставая от УНИКСа на одну победу. Если ЦСКА вновь станет чемпионом Единой Лиги ВТБ, сыграет ставка за 2.10. «Зенит» также начал сезон уверенно: у команды семь побед и четыре поражения после 11 сыгранных матчей и четвертое место в таблице.