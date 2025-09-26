ДоброFON и «Память поколений» помогли «Лесниковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов»

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Курган – девятый город на карте «Городов Героев».



ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 2,2 млн рублей. Теперь в учреждении появились МОТО-роботизированный велоэргометр, тренажёры для верхних и нижних конечностей, тренажёр для тренировки ходьбы и физиотерапевтический аппарат.



Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 25 сентября. В ней приняли участие: директор департамента социальной политики Курганской области Иван Смирных, заместитель главы Кетовского муниципального округа по социальной политике Ирина Корюкина, настоятель Храма святого мученика Пантелеимона города Кургана протоиерей Владимир Дедов, директор дома-интерната Елена Иванова, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».



«Правительством региона и Департаментом социальной политики всегда уделялось особое внимание заботе о ветеранах и тружениках тыла, оказанию им адресной помощи и созданию условий для активного долголетия, в том числе, в рамках объединения усилий с партнёрами из негосударственного сектора», – отметил директор департамента социальной политики Курганской области, Иван Смирных.



«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» начал принимать проживающих 5 декабря 1994 года. Первая группа состояла из 14 человек. К концу 1995 года их количество увеличилось до 90. Сегодня в доме-интернате проживает 115 подопечных, чей средний возраст превышает 80-летний порог. Часть из них – маломобильные, лежачие и инвалиды. В учреждении работают следующие отделения: два отделения милосердия, социально-реабилитационное, активного долголетия, отделение организации культурно-досуговой деятельности и социально-медицинское.

«Полученное оборудование станет важным инструментом в поддержании здоровья проживающих интерната. МОТО-роботизированный велоэргометр с БОС, тренажёры для разработки конечностей и физиотерапевтический аппарат изменят наш подход к реабилитации. Теперь мы сможем с максимальной точностью подбирать индивидуальную нагрузку для каждого, чтобы восстановление было эффективным и абсолютно безопасным. Это поможет нашим подопечным не просто улучшить двигательные функции, но и вернуть себе радость движения, активность и желание быть самостоятельными», – выражает благодарность директор дома-интерната Елена Иванова.



Помощь в Кургане – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь региону – с 2015 года 156 ветеранов из Курганской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 22 млн рублей. Весной 2025 году фонд уже предоставлял помощь ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» – тогда на сумму около 15 млн рублей было закуплено высокотехнологичное оборудование для проведения офтальмологических операций.

Источник: FONBET



Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Уже девять месяцев наша благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» реализуют социально-значимый проект «Города Героев». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для нас было особенно важно уделить внимание ветеранам и в течение всего 2025-го года мы помогаем социальным учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести. Курган получил статус «Города трудовой доблести» совсем недавно и наш проект, конечно же, решил поддержать столицу Зауралья. В «Лесниковском доме-интернате» часть жителей маломобильные, лежачие или инвалиды. От учреждения поступил запрос на определённое оборудование и мы постарались обеспечить постояльцев необходимыми аппаратами для улучшения реабилитации и поддержания здоровья».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Курган – девятый город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в учреждениях в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Зеленодольске, Великих Луках и Старом Осколе. Также до конца года помощь планируется оказать в Астрахани, Ржеве, и других городах воинской славы и трудовой доблести.