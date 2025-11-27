Ведомости
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»

По 100 000 рублей за каждый гол - на поддержку многодетных семей, родителей детей с инвалидностью и детей-сирот
Валентин Васильев

Фонд «Пари и побеждай» запустил новогодний благотворительный проект «Экспресс заботы». Вместе с Лигой PARI, клубами первенства и другими партнерами он объединяет тысячи спортсменов и болельщиков из разных городов России. 

В этом сезоне проект «Экспресс заботы» отправляется к папам. Каждый год они, как самые настоящие добрые волшебники, являются опорой для своих семей и создают праздник. Пришло время подарить заботу и им. Ведь папа — такой же фундамент семейного счастья и спокойствия, как и мама.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» направит по 100 000 рублей за каждый забитый гол на матчах 21-го тура Лиги PARI в адрес региональных НКО через платформу Tooba. Все собранные средства пойдут на поддержку многодетных семей, родителей детей с инвалидностью и детей-сирот. 

Расписание футбольных матчей: 28 ноября «Черноморец» — «Шинник» в Новороссийске; 29 ноября «Сокол» — «СКА Хабаровск» в Саратове; «Волга» — «Урал» в Ульяновске; «Чайка» — «Уфа» в с. Песчанокопском; 30 ноября «Енисей» — «Ротор» в Красноярске; «Арсенал» — «Нефтехимик» в Туле; «Спартак» — «Торпедо Москва» в Химках и «Факел» — «Челябинск» в Воронеже; 1 декабря «Родина»  — «КАМАЗ» в Москве.

Полный маршрут «Экспресса заботы» и возможность сделать пожертвование в пользу проверенных фондов-участников доступны на официальном сайте проекта.

Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами на сайте проекта «Экспресс заботы» и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Новое