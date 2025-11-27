Ведомости
Эксперты PARI считают, что FaZe Clan победит Fluxo и пройдет во второй этап StarLadder Budapest Major по CS

Первый групповой этап подошел к концу
Валентин Васильев

27 ноября на StarLadder Budapest Major 2025 завершится первый групповой этап. Одна из последних путевок в следующую стадию будет разыграна в матче FaZe Clan и Fluxo. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет FaZe, которая в предыдущем туре обыграла RED Canids со счётом 2:1. Поставить на победу ростера karrigan можно с котировкой 1.17. На точный счет 2:0 в пользу FaZe аналитики дают 1.63. Коэффициент на FaZe с форой по раундам (-9.5) составляет 2.00, а с форой (-11.5) — 2.75. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.40

Fluxo начала мейджор с двух побед, однако после этого потерпела два поражения — оба со счетом 0:2. Поставить на то, что бразильский коллектив с третьей попытки пройдет во второй этап  чемпионата, можно с котировкой 5.00. Коэффициент на Fluxo с форой по картам (+1.5) составляет 2.13, а с форой (-1.5) — 9.00. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 47.5 доступна за 2.05

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе состава karrigan. На победу FaZe приходится 94% от общего оборота на исход матча. 

Самая крупная ставка на матч — 152 835 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех заключительных матчей первой групповой стадии мейджора, включив в него ставку на победу FaZe за 1.16. Общий коэффициент экспресса составил 3.29.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

