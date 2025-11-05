Ведомости
РСД-2025: FONBET и Федерация ПОДА продлили соглашение на 2026 год

Букмекер поддержит проведение двух турниров серии «Лига Героев», участники которых  –  ветераны СВО
Руслан Ипполитов
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Подписание соглашения состоялось на полях форума «Россия – спортивная держава». Подписи под документом оставили генеральный директор Fonbet Александр Парамонов  и президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин.

По условиям партнерства Fonbet в рамках своей благотворительной программы ДоброFON окажет содействие проведению второго круга чемпионата России по волейболу сидя и четвертого круга чемпионата России по хоккею-следж.  Оба турнира проходят в рамках «Лиги Героев», участие в которых примут команды полностью или частично сформированные из участников СВО. Финалы чемпионатов состоятся в 2026 году. 

Андрей Строгин, президент Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА:

- Сейчас мы имеем возможность полноценно провести финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Без поддержки это было бы невозможно сделать. Во Второй Лиге героев участвуют ребята, которые получили тяжелые ранения и травмы в ходе СВО. Сейчас мы можем организовать для них полноценный формат чемпионата. 

Это касается в полной мере и Лиги героев волейбола сидя. В ней также принимают участие ребята, получившие тяжелые ранения и травмы. Благодаря поддержке Fonbet мы можем в полной мере реализовать наш спортивный календарь. В наших будущих победах частица их труда. Спасибо большое!

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России:

- Хочу сказать огромное спасибо компании Fonbet! За последнее время с их поддержкой проведено очень много соревнований для детей, по спорту высших достижений. Не только с Федераций лиц с ПОДА, но и с Федерацией спорта слепых, с Паралимпийскими комитетом России. Это способствует тому, чтобы как можно больше лиц с ОВЗ занимались спортом, чувствовали себя востребованными и успешными. Спасибо за помощь и поддержку! 

Ранее, в феврале 2025 года, стороны подписали соглашение о поддержке ряда других соревнований, проходящих под эгидой федерации. В частности, FONBET выступил партнером первого тура чемпионата России по футболу ампутантов, чемпионата России по регби на колясках (1-й круг), всероссийских соревнований по баскетболу на колясках 3х3 и Кубка России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соглашение подтвердило условия меморандума, подписанного годом ранее на форуме в Уфе.

В октябре 2025 года Fonbet также выступил титульным спонсором чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. 

Новое