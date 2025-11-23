Ведомости
«КАМАЗ» — фаворит матча со «СКА-Хабаровском» в 20-м туре Лиги PARI

Противостояние крепких середняков
Валентин Васильев

23 ноября «КАМАЗ» примет «СКА-Хабаровск» в матче тура Лиги PARI. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу команды из Набережных Челнов принимают с коэффициентом 2.10, что соответствует 45% вероятности. Поставить на успех хабаровчан можно за 3.65 (примерно 26%), а на ничью — за 3.30 (около 29%).

Клиенты PARI уверены в победе «КАМАЗа». На успех хозяев поля приходится более 93% от общего объема ставок на исход игры.

Аналитики не ждут результативный матч. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.35, а обратный исход доступен за 1.60.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «КАМАЗ», и «СКА Хабаровск», сыграет ставка за 2.05. Заключить пари на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно с котировкой 1.72. На гол в первые 15 минут матча можно поставить за 3.30.

«КАМАЗ» в 19 турах набрал 30 очков и идет на пятой позиции. На то, что команда Антона Хазова займет одно из двух первых мест в Лиге PARI и поднимется в РПЛ, можно поставить за 30.00.

«СКА Хабаровск» идет на девятой позиции, у команды Алексея Поддубского 25 очков. Дальневосточники не выигрывают на протяжении трех туров. Шансы хабаровчан стать чемпионами Лиги PARI оценили в 125.00.

В матче первого круга в Хабаровске команды сыграли вничью 1:1.

