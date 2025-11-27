Ведомости
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» над «Авангардом» в матче КХЛ

Обе команды входят в топ-3 таблицы
Валентин Васильев

27 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Металлург» и «Авангард». Игра пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке букмекеров, у хозяев площадки больше шансов на успех. На победу «Металлурга» в основное время можно поставить за 2.15. Это примерно 44% вероятности. Коэффициент на успех «Авангарда» по итогам трех периодов составляет 2.80 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 22%).

Котировки на победу магнитогорцев с учетом овертайма составляют 1.70. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.15.

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Металлурга». На успех команды Андрея Разина по итогам 60 минут приходится около 89% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 9% сделано на омичей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов — соотношение 81% на 19% в пользу уральцев.

По оценкам аналитиков, матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.75, а ставка на низовой характер встречи доступна за 2.10

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 7.34 и включил в него пари на победу «Металлурга» в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.15.

У «Металлурга» 23 победы в 30 играх и первая строчка в турнирной таблице Восточной конференции. Команда идет на серии из трех побед. Поставить на чемпионство «Магнитки» можно за 3.10. На то, что уральцы станут первыми на Востоке, предлагают котировку 1.70.

«Авангард» одержал 18 побед в 29 матчах. Команда из Омска занимает третье место на Востоке. Букмекеры оценивают шансы команды Ги Буше выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 6.40. На то, что «ястребы» станут лучшими на Востоке, предлагают заключить пари за 3.80.

Новое