21 ноября 14:18

Клиенты PARI считают, что «Наполи» в матче с «Аталантой» прервет свою трехматчевую безвыигрышную серию

Коэффициенты и ставки на игру в Неаполе
Валентин Васильев

22 ноября в рамках 12-го тура итальянской Серии А встретятся «Наполи» и «Аталанта». Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, «Наполи» — фаворит встречи. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.20, что составляет 43% вероятности. Котировка на успех «Аталанты» составляет 3.50 (вероятность 27%). Поставить на ничью можно за 3.20 (30%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Наполи». На победу хозяев приходится около 90% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 7% — на «Аталанту», и 3% — на ничью. 

Очные матчи «Наполи» и «Аталанты» получаются богатыми на голы — в четырех последних играх забивалось минимум по три мяча. Однако по оценке аналитиков, грядущая встреча не будет столь голевой. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.32. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.10, а обратный исход — за 1.75

«Аталанта» за 11 туров забила только 13 мячей. Вероятность того, что бергамаски смогут распечатать ворота хозяев, оценивается котировкой 1.45. Тотал голов «Наполи» больше 1.5 можно взять за 2.15, а тотал больше 2.5 — за 4.70. Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 1.80

После 11 туров «Наполи» занимает четвертую строчку, отставая от лидирующего «Интера» на два очка. «Аталанта» располагается только на 13-м месте с отставанием в 11 очков. Поставить на чемпионство неаполитанцев можно с котировкой 5.50. Вероятность того, что «Аталанта» войдет в топ-4, оценивается коэффициентом 8.00.

