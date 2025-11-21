Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 ноября 13:31ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Ак Барс» в матче КХЛ с «Нефтехимиком»

Полные расклады перед игрой в Нижнекамске
Валентин Васильев

21 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Нефтехимик» и «Ак Барс». Игра пройдет в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке букмекеров, у гостей больше шансов победить. На успех «Ак Барса» в основное время можно поставить за 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности. Коэффициент на успех «Нефтехимика» по итогам трех периодов составляет 3.70 (около 26%). Ничейный исход доступен за 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу казанцев с учетом овертайма составляют 1.50. На итоговый успех хозяев площадки можно сделать ставку с коэффициентом 2.55.

Клиенты PARI склоняются к тому, что победят гости. На победу «Ак Барса» по итогам 60 минут приходится около 75% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 13% сделано на «Нефтехимик», еще приблизительно 12% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 72% на 28% в пользу казанцев.

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.75

У «Ак Барса» 17 побед в 28 играх и третья строчка в турнирной таблице Восточной конференции. Поставить на чемпионство казанцев можно за 7.80. На то, что они станут первыми на Востоке, предлагают котировку 5.10.

«Нефтехимик» одержал 15 побед в 29 матчах, нижнекамцы занимают пятое место на Востоке. Букмекеры оценивают шансы команды выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 250.00. На то, что «Нефтехимик» станет лучшим на Востоке, предлагают заключить пари за 120.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое