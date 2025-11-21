Клиенты PARI ставят на «Ак Барс» в матче КХЛ с «Нефтехимиком»

21 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Нефтехимик» и «Ак Барс». Игра пройдет в Нижнекамске и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке букмекеров, у гостей больше шансов победить. На успех «Ак Барса» в основное время можно поставить за 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности. Коэффициент на успех «Нефтехимика» по итогам трех периодов составляет 3.70 (около 26%). Ничейный исход доступен за 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу казанцев с учетом овертайма составляют 1.50. На итоговый успех хозяев площадки можно сделать ставку с коэффициентом 2.55.

Клиенты PARI склоняются к тому, что победят гости. На победу «Ак Барса» по итогам 60 минут приходится около 75% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 13% сделано на «Нефтехимик», еще приблизительно 12% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 72% на 28% в пользу казанцев.

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.75.

У «Ак Барса» 17 побед в 28 играх и третья строчка в турнирной таблице Восточной конференции. Поставить на чемпионство казанцев можно за 7.80. На то, что они станут первыми на Востоке, предлагают котировку 5.10.

«Нефтехимик» одержал 15 побед в 29 матчах, нижнекамцы занимают пятое место на Востоке. Букмекеры оценивают шансы команды выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 250.00. На то, что «Нефтехимик» станет лучшим на Востоке, предлагают заключить пари за 120.00.