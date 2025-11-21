Клиенты PARI уверены в победе «Олимпиакоса» над «Парижем» в Евролиге

21 ноября в 12-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги греческий «Олимпиакос» встретится с «Парижем». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, «Олимпиакос» — фаворит этого матча. Поставить на победу хозяев площадки можно за 1.23, что соответствует примерно 79% вероятности. Триумф «Парижа» котируется за 4.15 (около 21%). В последний раз команды встречались в сентябре в товарищеском матче. Тогда «Париж» победил 90:87.

Клиенты PARI верят в успех «Олимпиакоса». На победу хозяев приходится около 99% всего оборота ставок на исход игры.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 173 очка, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 172.5 — котируется за 1.94.

Если первая половина завершится победой «Олимпиакоса», сыграет ставка с коэффициентом 1.43. Самый маловероятный результат по итогам двух первых четвертей — ничья. Она котируется за 16.00. Победа «Парижа» в первые 20 минут матча оценивается в 3.34.

«Олимпиакос» успешно начал сезон: команда одержала семь побед в 11 встречах и идет на пятом месте. Греческий клуб — традиционно один из главных претендентов на победу в Евролиге. Триумф «Олимпиакоса» оценивается коэффициентом 4.50. «Париж» же начал сезон хуже: команда идёт на 12-м месте таблицы с пятью победами при шести поражениях в активе.