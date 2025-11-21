Ведомости
PARI: Team Spirit — фаворит в матче с PARIVISION в полуфинале PGL Wallachia по Dota 2

Котировки и крупнейшие ставки на предстоящий матч
Валентин Васильев

21 ноября на турнире PGL Wallachia Season 6 по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. Центральным матчем дня станет СНГ-дерби между PARIVISION и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, преимущество будет на стороне Team Spirit, которая пока не проиграла ни одного матча на турнире. Поставить на победу состава Yatoro в полуфинале можно с котировкой 1.65. На точный счет 2:0 в пользу Spirit аналитики дают 2.80. Состав Yatoro лидер ивента по среднему количеству фрагов — 31 за карту. Поставить на тотал фрагов Spirit в грядущем матче больше 61.5 можно с котировкой 1.83. Общий тотал фрагов в серии больше 113.5 можно взять за 1.75. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90

PARIVISION после поражения в стартовом туре выдала серию из четырех побед подряд, отдав соперникам за это время только одну карту. Поставить на победу ростера Satanic в полуфинале можно с котировкой 2.25. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.38, а с форой (-1.5) — 4.30. Индивидуальный тотал фрагов PARIVISION больше 53.5 в матче идет за 1.87

Клиенты PARI уверены в успехе состава Yatoro. На победу Spirit приходится около 88% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 450 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей PGL Wallachia Season 6, включив в него ставку на Spirit с форой по картам (+1.5) за 1.23. Общий коэффициент экспресса составил 1.91

PGL Wallachia Season 6 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте. PARIVISION и Team Spirit — главные фавориты ивента, по оценкам аналитиков. Поставить на чемпионство состава Yatoro можно с котировкой 2.38. Вероятность того, что трофей завоюет PARIVISION, оценивается коэффициентом 2.87.

