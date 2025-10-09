Ведомости
Андреа Пирло – новый амбассадор FONBET

Чемпион мира и двукратный победитель Лиги чемпионов будет представлять бренд на международных рынках
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

О своем сотрудничестве с легендарным итальянцем компания объявила роликом в социальных сетях. В нем Пирло представлен в образе коллекционера картин, одна из которых отсылает к роли полузащитника на футбольном поле – фантазисты, игрока, который дирижирует игрой своей команды и строит атаки из глубины поля. Именно оттуда Пирло отдал голевую передачу Роберто Баджо в матче против Ювентуса 1 апреля 2001 года.

В качестве глобального амбассадора Пирло будет представлять FONBET на международных рынках, помогать продвижению и популяризации спорта в России и участвовать в благотворительных проектах. Также Пирло станет послом бренда на ЧМ-2026.

Помимо этого, Андреа Пирло примет участие в ряде мероприятий в России: уже запланированы его коллаборации с партнерами FONBET, проведение мастер-классов, встречи с болельщиками и участие в социальных инициативах компании, реализация которых запланирована в течение 2026 года. 

«Подписание такой фигуры, как Андреа Пирло – безусловная победа не только для Fonbet, но и для всего российского спорта. Нам крайне важно показать, что даже в условиях практически полной изоляции звезды мирового уровня готовы открыто сотрудничать с российскими компаниями и помогать продвижению и популяризации отечественного спорта как внутри России, так и за рубежом.  Благодаря этому сотрудничеству мы сможем повысить престиж наших внутренних соревнований, обрести новую аудиторию и вдохновить людей не только в России и СНГ, но и по всему миру. Уверены, что каждый его приезд в Россию станет настоящим праздником для тысяч болельщиков», – рассказали в FONBET.

Ранее информацию о сотрудничестве Пирло с Fonbet подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее по теме:Фабрицио Романо сообщил о подписании Андреа Пирло с первым букмекером

