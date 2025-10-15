Клиент PARI выиграл почти 10 000 000 рублей по ставке на матч Валентин Вашеро — Томас Махач в Шанхае



По итогам Rolex Shanghai Masters оборот ставок, принятых PARI на турнир, вырос на 23% в сравнении с прошлым годом, а вот прибыль оказалась меньше на эту же величину.

Самый большой объем пари пришелся на матч 1/8 финала Лернер Тьен — Даниил Медведев. Трехчасовая битва завершилась победой россиянина — на эту игру было около 4% от общего оборота ставок на турнир.

В топ-3 по этому показателю вошли финальный матч Валентин Вашеро — Артур Риндеркнеш (победа монегаска в трех сетах), а также полуфинал Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, в котором в трех партиях сильнее оказался француз.

Удачнее всего для PARI сложился матч второго круга между Александром Бубликом и Валентином Вашеро. Казахстанский теннисист считался явным фаворитом, выиграл первый сет, но затем будущий триумфатор турнира переломил ход встречи и оформил сенсацию. Кроме того, в число самых прибыльных для компании вошли встречи 1/8 финала Валентин Вашеро — Таллон Грикспор (еще одна волевая победа монегаска) и четвертьфинал Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим (француз обыграл канадца, который считался фаворитом).

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матчи Новак Джокович — Валентин Вашеро (полуфинал, 0:2 по сетам), Корентен Муте — Лернер Тьен (1/32 финала, 1:2) и Валентин Вашеро — Томас Махач (1/16 финала, чех снялся во втором сете). Клиенты смогли спрогнозировать итоговый результат, несмотря на то что эти исходы не были очевидными.

Самым прибыльным для компании PARI игроком стал Александр Бублик. Казахстанец в первом же матче проиграл будущему чемпиону, несмотря на то что был явным фаворитом. Клиенты больше всего выигрышей получили по матчам с участием Лернера Тьена. Американец добрался до 1/8 финала, где уступил Даниилу Медведеву в матче-триллере.