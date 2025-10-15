Клиент PARI выиграл почти 10 000 000 рублей по ставке на матч Валентин Вашеро — Томас Махач в Шанхае

Партнерский проект
12 октября в Шанхае завершился теннисный турнир категории ATP 1000. Его победителем сенсационно стал монегаск Валентин Вашеро, который пробился в основную сетку соревнований через квалификацию. Аналитики букмекерской компании PARI подвели итоги «Мастерса» в Китае.
Турнир запомнился триумфальным движением по сетке Валентина Вашеро. Перед стартом соревнований монегаск занимал 204-ю строчку в мировом рейтинге. Никогда раньше теннисист с таким низким посевом не выигрывал турнир ATP 1000. Вашеро вообще не должен был попасть даже в квалификацию. Он оказался там благодаря отказам других игроков. На пути к титулу Валентин выиграл девять матчей, а в решающей встрече победил своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, который представляет Францию, — 4:6, 6,3, 6,3. Интересно, что шесть из девяти побед Вашеро в Шанхае оказались волевыми.
По итогам Rolex Shanghai Masters оборот ставок, принятых PARI на турнир, вырос на 23% в сравнении с прошлым годом, а вот прибыль оказалась меньше на эту же величину.
Самый большой объем пари пришелся на матч 1/8 финала Лернер Тьен — Даниил Медведев. Трехчасовая битва завершилась победой россиянина — на эту игру было около 4% от общего оборота ставок на турнир.
В топ-3 по этому показателю вошли финальный матч Валентин Вашеро — Артур Риндеркнеш (победа монегаска в трех сетах), а также полуфинал Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, в котором в трех партиях сильнее оказался француз.
Удачнее всего для PARI сложился матч второго круга между Александром Бубликом и Валентином Вашеро. Казахстанский теннисист считался явным фаворитом, выиграл первый сет, но затем будущий триумфатор турнира переломил ход встречи и оформил сенсацию. Кроме того, в число самых прибыльных для компании вошли встречи 1/8 финала Валентин Вашеро — Таллон Грикспор (еще одна волевая победа монегаска) и четвертьфинал Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим (француз обыграл канадца, который считался фаворитом).
Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матчи Новак Джокович — Валентин Вашеро (полуфинал, 0:2 по сетам), Корентен Муте — Лернер Тьен (1/32 финала, 1:2) и Валентин Вашеро — Томас Махач (1/16 финала, чех снялся во втором сете). Клиенты смогли спрогнозировать итоговый результат, несмотря на то что эти исходы не были очевидными.
Самым прибыльным для компании PARI игроком стал Александр Бублик. Казахстанец в первом же матче проиграл будущему чемпиону, несмотря на то что был явным фаворитом. Клиенты больше всего выигрышей получили по матчам с участием Лернера Тьена. Американец добрался до 1/8 финала, где уступил Даниилу Медведеву в матче-триллере.
Игроки PARI активно ставили на финал тысячника в Шанхае между Валентином Вашеро и Артуром Риндеркнешем. Объем ставок на решающий матч вырос на 13% в сравнении с прошлым годом.
В решающем матче игроки больше ставили на сенсационного монегаска. В прематче около 58% от общего объема пари на исход матча пришлось на его победу, а на Артура Риндеркнеша — примерно 42%. В лайве соотношение оказалось 77% на 23% в пользу Вашеро.
Самым крупным выигрышем по ставкам на финал стали 8 844 288рублей. Один из клиентов поставил в третьем сете на победу Вашеро 7 690 685 рублей с коэффициентом 1.15. И тот удержал добытое в первом же гейме на подаче соперника преимущество.
На рынке победителя турнира клиенты PARI больше всего ставили на Новака Джоковича и Даниила Медведева. На победу каждого из них пришлось примерно по 31% от оборота ставок рынка.
Кроме того, игроки верили в успех Янника Синнера (29%), но итальянец не выдержал изнуряющей жары и влажности и не смог завершить матч 1/16 финала против Таллона Грикспора из-за судорог.
Самая крупная выплата по пари на турнир — 9 994 050 рублей. Клиент PARI поставил 3 223 887 рублей на победу Валентина Вашеро в матче с Томашем Махачем с коэффициентом 3.15. Чех не смог доиграть матч из-за травмы, выиграл только один гейм и снялся при счете 0:6, 1:3.
Один из самых заметных выигрышей по ставкам на Rolex Shanghai Masters в этом году составил 5 700 000 рублей. И снова игрок заключил пари на победу Вашеро, на этот раз над Новаком Джоковичем в полуфинале на сумму 1 000 000 рублей с коэффициентом 5.70. Монегаск оказался физически выносливее и прошел легендарного серба в двух сетах.
Еще одним крупным выигрышем стали 5 250 000 рублей, которые получил игрок, поставив 1 000 000 рублей на победу Вашеро в том же матче с Джоковичем, но по ходу первой партии с коэффициентом 5.25.
Но не всем клиентам так повезло. Один из игроков поставил 3 619 000 рублей на победу Александра Бублика над Валентином Вашеро в матче 1/32 финала с коэффициентом 1.32. Казахстанец выиграл первый сет, но в дальнейшем монегаск смог поймать ритм и сделал по брейку в каждой из оставшихся двух партий. Этого оказалось достаточно для победы.