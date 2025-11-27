Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 ноября 11:35ГлавнаяНовости

Xtreme — фаворит в матче с OG на BLAST Slam V по Dota 2

Коэффициенты и ставки на игру
Валентин Васильев

27 ноября на BLAST Slam V по Dota 2 пройдут матчи третьего игрового дня. В одном из них сойдутся Xtreme Gaming и OG. Серия в формате best-of-1 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Это будет первая очная встреча коллективов в новом сезоне. По оценкам аналитиков, фаворитом противостояния будет Xtreme, у которой пока только одна победа в четырех матчах группового этапа. Поставить на победу состава Ame в грядущем поединке можно с котировкой 1.70. Коэффициент на китайцев с форой по фрагам (-3.5) составляет 1.70, а с форой (-8.5) — 2.07. Общий тотал в матче больше 43.5 можно взять за 1.65. Вероятность того, что карта продлится больше 43 минут, оценивается котировкой 2.35

OG начала чемпионат с двух побед. Однако во второй игровой день коллектив трижды проиграл. Поставить на успех состава из ЮВА в матче против Xtreme можно с котировкой 2.15. Коэффициент на OG с форой по фрагам (+7.5) составляет 1.72. Индивидуальный тотал фрагов ростера Yopaj больше 20.5 идет за 1.87. Вероятность того, что в матче будет куплена Рапира, оценивается котировкой 5.00

Клиенты PARI, наоборот, больше верят в успех OG. На победу ростера из ЮВА приходится около 69% от общего оборота на исход матча. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
Новости
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
Новости
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Новости
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Новости
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Новости

Новое