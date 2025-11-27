Xtreme — фаворит в матче с OG на BLAST Slam V по Dota 2

27 ноября на BLAST Slam V по Dota 2 пройдут матчи третьего игрового дня. В одном из них сойдутся Xtreme Gaming и OG. Серия в формате best-of-1 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Это будет первая очная встреча коллективов в новом сезоне. По оценкам аналитиков, фаворитом противостояния будет Xtreme, у которой пока только одна победа в четырех матчах группового этапа. Поставить на победу состава Ame в грядущем поединке можно с котировкой 1.70. Коэффициент на китайцев с форой по фрагам (-3.5) составляет 1.70, а с форой (-8.5) — 2.07. Общий тотал в матче больше 43.5 можно взять за 1.65. Вероятность того, что карта продлится больше 43 минут, оценивается котировкой 2.35.

OG начала чемпионат с двух побед. Однако во второй игровой день коллектив трижды проиграл. Поставить на успех состава из ЮВА в матче против Xtreme можно с котировкой 2.15. Коэффициент на OG с форой по фрагам (+7.5) составляет 1.72. Индивидуальный тотал фрагов ростера Yopaj больше 20.5 идет за 1.87. Вероятность того, что в матче будет куплена Рапира, оценивается котировкой 5.00.

Клиенты PARI, наоборот, больше верят в успех OG. На победу ростера из ЮВА приходится около 69% от общего оборота на исход матча.