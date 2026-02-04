Ведомости
Болонья — Милан, 3 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Смогут ли гости набрать три очка в гостях?
Валентин Васильев

В разгар рабочей недели в Италии состоится матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом». Перед началом встречи «россонери» идут на втором месте в таблице, но их подпирают сразу несколько соперников. Смогут ли гости набрать три очка в предстоящей встрече?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья)

03.02.2026, ВС

22:45 МСК

«Милан» (Милан)  

П1 - 3.10

Х - 3.15

П2 - 2.40

Турнир: Серия А, 23-й тур

Стадион: «Ренато Даль-Ара» (Болонья, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Болонья»534988232-304
«Милан»884953304-232

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2026«Маккаби Тель-Авив»

0:3

«Болонья»

Лига Европы

25.01.2026«Дженоа»

3:2

«Болонья»

Серия А

22.01.2026«Болонья»

2:2

«Селтик»

Лига Европы

18.01.2026«Болонья»

1:2

«Фиорентина»

Серия А

15.01.2025«Верона»

2:3

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Рома»

1:1

«Милан»

Серия А

18.01.2026«Милан»

1:0

«Лечче» 

Серия А

15.01.2026«Комо»

1:3

«Милан» 

Серия А

11.01.2026«Фиорентина»

1:1

«Милан»

Серия А

08.01.2025«Милан»

1:1

«Дженоа» 

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

Перед матчем 23-го тура «Милан» занимает второе место, а «Болонья» замыкает топ-10.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер23181452-1955
2Милан22138135-1747
3Наполи23144533-2146
4Ювентус23136439-1845
5Рома23141827-1443
6Комо23118437-1641
7Аталанта2399530-2036
8Лацио2388724-2132
9Удинезе2395926-3432
10Болонья2286832-2730
11Сассуоло23851027-2929
12Кальяри2377928-3128
13Торино23751122-4026
14Дженоа23581027-3423
15Кремонезе23581020-3123
16Парма23581015-3023
17Лечче23461313-3018
18Фиорентина23381225-3617
19Пиза231111119-4014
20Верона23281318-4114

Прогноз на матч

Свернуть

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает уже 21 тур кряду – «россонери» близки к повторению клубного рекорда, установленного в начале 90-х годов прошлого века. Нисколько не удивительно, что команда Аллегри делает ставку на результат, убрав на второй план зрелищность. 

«Болонью» можно назвать удобным соперником для нынешнего «Милана». Во-первых, эмилийцы не совсем удачно проводят домашние поединки – в последних пяти случаях набрав всего одно очко. К тому же, «Болонья» ничего не может предложить сопернику в позиционной атаке. Фирменный прессинг так же не сработает против «Милана», который намеренно отдает мяч. Советуем присмотреться к победе гостей за коэффициент 2,40.

Трансляции

Свернуть

Тематический канал «Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Болоньи.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Болонья»: Бонифаци, Холм (оба - неактивны), Лукуми (травма), Скорупски (дисквалификация)

«Милан»: Салемакерс, Пулишич, Хименес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Милан»:

Позиция«Болонья»

«Милан»

Позиция

Вратарь13. Равалья

16. Меньян

Вратарь

Защитник20. Зортеа

5. де Винтер

Защитник

Защитник16. Касале

23. Томори

Защитник

Защитник14. Хеггем

46. Габбиа

Защитник

Полузащитник 33. Миранда

33. Бартесагни

Защитник

Полузащитник 8. Фройлер

2. Эступиньян

Защитник

Полузащитник 19. Фергюсон

4. Риччи

Полузащитник 

Полузащитник11. Роу

30. Яшари

Полузащитник

Нападающий30. Домингес

12. Рабьо

Полузащитник

Нападающий10. Бернардески

11. Пулишич

Полузащитник

Нападающий9. Кастро

10. Леау

Нападающий

Главный тренерВинченцо Итальяно

Массимилиано Аллегри

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Коэффициент на победу «Милана» составляет приличные 2,40. Успех хозяев котируется за 3,10. Ничейный результат может увеличить банк беттору в более чем три раза - 3,15.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Болонья» - «Милан»?

В линии на точный счет коэффициент 6.50 присвоен ничьей 1:1.

Будет ли матч «Болонья» - «Милан» результативным?

Коэффициент 2,25 на тотал меньше 2,5 подсказывает, что в Болонье голевой феерии ожидать не стоит. 

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

