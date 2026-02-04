Болонья — Милан, 3 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В разгар рабочей недели в Италии состоится матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом». Перед началом встречи «россонери» идут на втором месте в таблице, но их подпирают сразу несколько соперников. Смогут ли гости набрать три очка в предстоящей встрече?
Турнир: Серия А, 23-й тур
Стадион: «Ренато Даль-Ара» (Болонья, Италия)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|53
|49
|88
|232-304
|«Милан»
|88
|49
|53
|304-232
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2026
|«Маккаби Тель-Авив»
0:3
«Болонья»
Лига Европы
|25.01.2026
|«Дженоа»
3:2
«Болонья»
Серия А
|22.01.2026
|«Болонья»
2:2
«Селтик»
Лига Европы
|18.01.2026
|«Болонья»
1:2
«Фиорентина»
Серия А
|15.01.2025
|«Верона»
2:3
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Рома»
1:1
«Милан»
Серия А
|18.01.2026
|«Милан»
1:0
«Лечче»
Серия А
|15.01.2026
|«Комо»
1:3
«Милан»
Серия А
|11.01.2026
|«Фиорентина»
1:1
«Милан»
Серия А
|08.01.2025
|«Милан»
1:1
«Дженоа»
Серия А
Перед матчем 23-го тура «Милан» занимает второе место, а «Болонья» замыкает топ-10.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|23
|18
|1
|4
|52-19
|55
|2
|Милан
|22
|13
|8
|1
|35-17
|47
|3
|Наполи
|23
|14
|4
|5
|33-21
|46
|4
|Ювентус
|23
|13
|6
|4
|39-18
|45
|5
|Рома
|23
|14
|1
|8
|27-14
|43
|6
|Комо
|23
|11
|8
|4
|37-16
|41
|7
|Аталанта
|23
|9
|9
|5
|30-20
|36
|8
|Лацио
|23
|8
|8
|7
|24-21
|32
|9
|Удинезе
|23
|9
|5
|9
|26-34
|32
|10
|Болонья
|22
|8
|6
|8
|32-27
|30
|11
|Сассуоло
|23
|8
|5
|10
|27-29
|29
|12
|Кальяри
|23
|7
|7
|9
|28-31
|28
|13
|Торино
|23
|7
|5
|11
|22-40
|26
|14
|Дженоа
|23
|5
|8
|10
|27-34
|23
|15
|Кремонезе
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|16
|Парма
|23
|5
|8
|10
|15-30
|23
|17
|Лечче
|23
|4
|6
|13
|13-30
|18
|18
|Фиорентина
|23
|3
|8
|12
|25-36
|17
|19
|Пиза
|23
|1
|11
|11
|19-40
|14
|20
|Верона
|23
|2
|8
|13
|18-41
|14
Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает уже 21 тур кряду – «россонери» близки к повторению клубного рекорда, установленного в начале 90-х годов прошлого века. Нисколько не удивительно, что команда Аллегри делает ставку на результат, убрав на второй план зрелищность.
«Болонью» можно назвать удобным соперником для нынешнего «Милана». Во-первых, эмилийцы не совсем удачно проводят домашние поединки – в последних пяти случаях набрав всего одно очко. К тому же, «Болонья» ничего не может предложить сопернику в позиционной атаке. Фирменный прессинг так же не сработает против «Милана», который намеренно отдает мяч. Советуем присмотреться к победе гостей за коэффициент 2,40.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Тематический канал «Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Болоньи.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Болонья»: Бонифаци, Холм (оба - неактивны), Лукуми (травма), Скорупски (дисквалификация)
«Милан»: Салемакерс, Пулишич, Хименес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Милан»:
|Позиция
|«Болонья»
«Милан»
Позиция
|Вратарь
|13. Равалья
16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|20. Зортеа
5. де Винтер
Защитник
|Защитник
|16. Касале
23. Томори
Защитник
|Защитник
|14. Хеггем
46. Габбиа
Защитник
|Полузащитник
|33. Миранда
33. Бартесагни
Защитник
|Полузащитник
|8. Фройлер
2. Эступиньян
Защитник
|Полузащитник
|19. Фергюсон
4. Риччи
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Роу
30. Яшари
Полузащитник
|Нападающий
|30. Домингес
12. Рабьо
Полузащитник
|Нападающий
|10. Бернардески
11. Пулишич
Полузащитник
|Нападающий
|9. Кастро
10. Леау
Нападающий
|Главный тренер
|Винченцо Итальяно
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эксперты PARI не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Коэффициент на победу «Милана» составляет приличные 2,40. Успех хозяев котируется за 3,10. Ничейный результат может увеличить банк беттору в более чем три раза - 3,15.
В линии на точный счет коэффициент 6.50 присвоен ничьей 1:1.
Коэффициент 2,25 на тотал меньше 2,5 подсказывает, что в Болонье голевой феерии ожидать не стоит.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».