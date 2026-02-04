Болонья — Милан, 3 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает уже 21 тур кряду – «россонери» близки к повторению клубного рекорда, установленного в начале 90-х годов прошлого века. Нисколько не удивительно, что команда Аллегри делает ставку на результат, убрав на второй план зрелищность.

«Болонью» можно назвать удобным соперником для нынешнего «Милана». Во-первых, эмилийцы не совсем удачно проводят домашние поединки – в последних пяти случаях набрав всего одно очко. К тому же, «Болонья» ничего не может предложить сопернику в позиционной атаке. Фирменный прессинг так же не сработает против «Милана», который намеренно отдает мяч. Советуем присмотреться к победе гостей за коэффициент 2,40.