Джессика Пегула – Аманда Анисимова, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Партнерский проект
В заключительном женском четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 г. встретятся Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Кто останется единственной американкой, которая продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 05:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Аманда Анисимова (24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швентек (Польша, 2)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где вылетела в полуфинале. Всего в 2026 г. одержала семь побед при одном поражении. На Australian Open повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-2013 гг. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала пять побед при одном поражении. На Australian Open уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на грунте. Во всех случаях сильнее была Пегула.
Букмекеры считают фавориткой четвертую ракетку мира. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,79 на победу Анисимовой и 2,13 на успех Пегулы.
Все три очных матча спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
Пегула – одна из самых стабильных теннисисток тура. Но и Анисимова с середины прошлого сезона регулярно подтверждает топ-уровень. Их противостояние вполне может стать одним из самых конкурентных на нынешнем турнире. Неслучайно в позапрошлом сезоне оба очных матча продлились максимальные три сета. А с того момент Анисимова уж точно стала сильнее.
Ждем не односторонний, а интригующий матч с переходом инициативы. Обе уверенно прошли по сетке – отчасти в эконом-режиме. Чем не повод теперь выдать продолжительную и близкую игру?