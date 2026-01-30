Ведомости
Джессика Пегула – Аманда Анисимова, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Американская дуэль в Мельбурне
Александр Бокулёв

В заключительном женском четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 г. встретятся Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Кто останется единственной американкой, которая продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 05:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 6:0, 6:2
  • 3-й круг: Оксана Селехметьева (Россия) – 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 9) – 6:3, 6:4

Аманда Анисимова (24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Питон Стирнс (США) – 6:1, 6:4
  • 4-й круг: Ван Синьюй (Китай) – 7:6 (7:4), 6:4

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швентек (Польша, 2)

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где вылетела в полуфинале. Всего в 2026 г. одержала семь побед при одном поражении. На Australian Open повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-2013 гг. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

Аманда Анисимова

Свернуть

Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала пять побед при одном поражении. На Australian Open уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на грунте. Во всех случаях сильнее была Пегула.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой четвертую ракетку мира. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,79 на победу Анисимовой и 2,13 на успех Пегулы.

Ставки на тоталы

Все три очных матча спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда АнисимовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,131,791,752,05

Прогноз и ставка

Пегула – одна из самых стабильных теннисисток тура. Но и Анисимова с середины прошлого сезона регулярно подтверждает топ-уровень. Их противостояние вполне может стать одним из самых конкурентных на нынешнем турнире. Неслучайно в позапрошлом сезоне оба очных матча продлились максимальные три сета. А с того момент Анисимова уж точно стала сильнее. 

Ждем не односторонний, а интригующий матч с переходом инициативы. Обе уверенно прошли по сетке – отчасти в эконом-режиме. Чем не повод теперь выдать продолжительную и близкую игру?

