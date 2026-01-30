ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января ПСЖ в Париже примет «Ньюкасл Юнайтед». Команды находятся в концовке топ-8 турнирной таблицы, и проигравший, скорее всего, отправится в стыковые матчи. Кто выйдет в 1/8 финала напрямую?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Славко Винчич
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ПСЖ
|0
|1
|1
|2:5
|«Ньюкасл»
|1
|1
|0
|5:2
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.01.2026
|«Осер»
0:1
ПСЖ
Лига 1
|20.01.2026
|«Спортинг»
2:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|16.01.2026
|ПСЖ
3:0
«Лилль»
Лига 1
|12.01.2026
|ПСЖ
0:1
«Париж»
Кубок Франции
|08.01.2026
|ПСЖ
2:2 (4:1 по пенальти)
«Марсель»
Суперкубок Франции
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.01.2026
|«Ньюкасл»
3:0
ПСВ
Лига Чемпионов
|18.01.2026
|«Брентфорд»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|13.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|10.01.2026
|«Ньюкасл»
3:3 (7:6 по пенальти)
«Борнмут»
Кубок Англии
После семи туров турнирная таблица общего этапа выглядит так:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Обе команды рискуют по итогам общего этапа ЛЧ остаться за пределами восьмерки лучших, попадание в которую обеспечивает прямой выход в 1/8 финала. Даже ничья между клубами может отправить играть их дополнительные стыковые матчи. ПСЖ и «Ньюкаслу» необходим атакующий футбол, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал голов больше 2,5.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ПСЖ: Нджанту, Ли, Невеш (все – травмы)
«Ньюкасл»: Шер, Ливраменто, Жоэлинтон, Крафт (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ньюкасл»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Ньюкасл»
|Вратарь
|Люка Шевалье
|Ник Поуп
|Защитник
|Ашраф Хакими
|Киран Триппьер
|Защитник
|Маркиньос
|Малик Тиав
|Защитник
|Вильям Пачо
|Дэн Берн
|Защитник
|Нуну Мендеш
|Льюис Холл
|Полузащитник
|Уоррен Заир-Эмери
|Льюис Майли
|Полузащитник
|Витинья
|Сандро Тонали
|Полузащитник
|Сенни Маюлю
|Джейкоб Рэмзи
|Нападающий
|Хвича Кварацхелия
|Харви Барнс
|Нападающий
|Усман Дембеле
|Ник Вольтемаде
|Нападающий
|Дезире Дуэ
|Энтони Гордон
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Эдди Хау
PARI установила коэффициент 1,52 на победу ПСЖ. Успех «Ньюкасла» котируется за 5,60. На ничью дают 4,60.
Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,50, что указывает на высокую вероятность результативного матча.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.
Российский голкипер на днях вернулся после травмы руки, полученной в матче за Межконтинентальный кубок ФИФА, но вряд ли сыграет в ближайшей встрече.