ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команды поборются за прямой выход в 1/8 финала
Валентин Васильев

На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января ПСЖ в Париже примет «Ньюкасл Юнайтед». Команды находятся в концовке топ-8 турнирной таблицы, и проигравший, скорее всего, отправится в стыковые матчи. Кто выйдет в 1/8 финала напрямую?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

20.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл, Англия)

П1 - 1,53

Х - 4,60

П2 - 5,50

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Главный судья: Славко Винчич

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ПСЖ0112:5
«Ньюкасл»1105:2

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.01.2026«Осер»

0:1

              ПСЖ

Лига 1

20.01.2026«Спортинг»

2:1

              ПСЖ

 Лига чемпионов

16.01.2026ПСЖ

3:0

«Лилль»

Лига 1

12.01.2026ПСЖ

0:1

«Париж»

Кубок Франции

08.01.2026ПСЖ

2:2 (4:1 по пенальти)

«Марсель»

Суперкубок Франции

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Ньюкасл»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

21.01.2026«Ньюкасл»

3:0

ПСВ

Лига Чемпионов

18.01.2026«Брентфорд»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

13.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

10.01.2026«Ньюкасл»

3:3 (7:6 по пенальти)

«Борнмут»

Кубок Англии

Место в турнирной таблице

После семи туров турнирная таблица общего этапа выглядит так:

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

Обе команды рискуют по итогам общего этапа ЛЧ остаться за пределами восьмерки лучших, попадание в которую обеспечивает прямой выход в 1/8 финала. Даже ничья между клубами может отправить играть их дополнительные стыковые матчи. ПСЖ и «Ньюкаслу» необходим атакующий футбол, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал голов больше 2,5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

ПСЖ: Нджанту, Ли, Невеш (все – травмы)

«Ньюкасл»: Шер, Ливраменто, Жоэлинтон, Крафт (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ньюкасл»:

ПозицияПСЖ«Ньюкасл»
ВратарьЛюка ШевальеНик Поуп
ЗащитникАшраф ХакимиКиран Триппьер
ЗащитникМаркиньосМалик Тиав
ЗащитникВильям ПачоДэн Берн
ЗащитникНуну МендешЛьюис Холл
ПолузащитникУоррен Заир-ЭмериЛьюис Майли
ПолузащитникВитиньяСандро Тонали
ПолузащитникСенни МаюлюДжейкоб Рэмзи
НападающийХвича КварацхелияХарви Барнс
НападающийУсман ДембелеНик Вольтемаде
НападающийДезире ДуэЭнтони Гордон
Главный тренерЛуис ЭнрикеЭдди Хау

PARI установила коэффициент 1,52 на победу ПСЖ. Успех «Ньюкасла» котируется за 5,60. На ничью дают 4,60.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «ПСЖ» «Ньюкасл»?

Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1,50, что указывает на высокую вероятность результативного матча.

Где смотреть матч «ПСЖ» «Ньюкасл»

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

Будет ли играть Матвей Сафонов?

Российский голкипер на днях вернулся после травмы руки, полученной в матче за Межконтинентальный кубок ФИФА, но вряд ли сыграет в ближайшей встрече.

