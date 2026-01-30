ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдет восьмой, завершающий тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей 28 января ПСЖ в Париже примет «Ньюкасл Юнайтед». Команды находятся в концовке топ-8 турнирной таблицы, и проигравший, скорее всего, отправится в стыковые матчи. Кто выйдет в 1/8 финала напрямую?

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Главный судья: Славко Винчич