РСП выплатил «Союзмультфильму» 9 млн рублей для погашения долга перед мультипликаторами

Все 9 млн руб. будут направлены на погашение задолженности перед авторами, сформировавшейся за последние два года

Это сумма вознаграждения, которую авторы не могли получить два года

Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) помогли «Союзмультфильму» рассчитаться с долгами перед мультипликаторами, говорится в сообщении РСП. Обе организации перечислили студии 9 млн руб., из них 5 млн — от РСП, 4 млн — от НФПП. Представитель «Союзмультфильма» это подтвердил.

Сегодня министр культуры Владимир Мединский встречался с российскими мультипликаторами, одна из тем встречи — урегулирование отношений между «Союзмультфильмом» и РСП, говорится в материалах министерства к этому заседанию («Ведомости» ознакомились с копией). Там же говорится, что полученные от РСП средства — сбор за частное копирование произведений, средства НФПП — финансовая помощь. Все 9 млн руб. будут направлены на погашение задолженности перед авторами, сформировавшейся за последние два года, говорится в материалах министерства.

А. Гордеев / Ведомости «Союзмультфильм», единственная российская государственная анимационная студия, 1 декабря сменит свой адрес. С 1946 г. студия находилась в здании на ул. Долгоруковской 1/17 А. Гордеев / Ведомости В год своего юбилея (80 лет) «Союзмультфильм» переедет в новое здание на ул. Академика Королева, 21 2/17 А. Гордеев / Ведомости «Полностью производство будет выстроено к середине весны. Порадует новыми мультфильмами, если все пойдёт без сбоев, к концу 2017 г.», - рассказал исполняющий обязанности директора студии Глеб Давыдов (цитата по "РИА Новости") 3/17 А. Гордеев / Ведомости За 80 лет существования студии в ней было создано более 1500 мультфильмов в различных жанрах и художественных техниках. Многие из них пополнили «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград 4/17 А. Гордеев / Ведомости В студии были созданы такие популярные мультфильмы, как «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», серия мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, «Трое из Простоквашино», «Жил-был пес», «Антошка» и другие 5/17 А. Гордеев / Ведомости Ведущими режиссёрами «Союзмультфильма» были Цехановский, Ф. С. Хитрук, Б. П. Степанцев, И. А. Ковалевская, А. Ю. Хржановский, Ю. Б. Норштейн, В. М. Котёночкин, А. А. Петров и другие 6/17 А. Гордеев / Ведомости 10 июня 1936 г. был подписан приказ о создании «Союздетмультфильма» путем объединения мелких коллективов Мосфильма, Совкино и Межрабпромфильма 7/17 А. Гордеев / Ведомости 20 августа 1937 г. студию переименовали в «Союзмультфильм» 8/17 А. Гордеев / Ведомости «Союзмультфильму» были выделены помещения закрытых храмов Николая Чудотворца на Долгоруковской улице (в советское время — Каляевская улица) и Спаса Преображения на Арбате. На Каляевской находилось производство рисованных фильмов, на Арбате - «Творческое объединение кукольных фильмов» 9/17 А. Гордеев / Ведомости Храм Спаса Преображения в 1991 г. вернули Русской православной церкви. Попытки вернуть РПЦ храм Николая Чудотворца предпринимались еще 15 лет назад. На данный момент здание храма находится в федеральной собственности и закреплено за ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» 10/17 А. Гордеев / Ведомости До «Союзмультфильма» здание храма Николая Чудотворца занимал Центральный музей истории религии и атеизма (старое название - Центральный антирелигиозный музей). До музея в помещении находилась контора Треста строительства набережных 11/17 А. Гордеев / Ведомости Переезд «Союзмультфильма» в новое здание был спланирован летом 2014 г. 12/17 А. Гордеев / Ведомости После переезда храм, скорее всего, будет возвращен РПЦ 13/17 А. Гордеев / Ведомости 14/17 А. Гордеев / Ведомости 15/17 А. Гордеев / Ведомости 16/17 А. Гордеев / Ведомости 17/17

РСП — организация, которая с 2010 г. аккредитована государством на сбор 1% от таможенной стоимости ввозимой в страну электроники, на которой могут копироваться произведения (песни, клипы, фильмы), что потенциально может нарушить права их авторов. Совет РСП возглавляет режиссер Никита Михалков. НФПП — структура, учрежденная РСП. НФПП «создан для поддержки правообладателей в различных областях культуры и искусства, а также для защиты и обеспечения их законных прав и интересов», говорится на сайте фонда. В его попечительский совет тоже входит Михалков и другие деятели искусства.

«Когда великая киностудия и ее авторы, внесшие вклад в создание мировой антологии мультипликационных фильмов, не первый год прибывают в тяжелом финансовом положении. Когда личная корысть бывшего руководства «Союзмультфильма» приводит буквально к уничтожению студии, лишает авторов анимационных картин по закону причитающихся им денег, ставит многих из них на грань выживания, - цитируются в сообщении РСП слова Михалкова. - Все это требует участия всех нас. Когда мы узнали о сложившейся ситуации, мы приняли решение оказать посильную поддержку».

Студия находится в тяжелом финансовом положении и это не могло не сказаться на выплатах авторского вознаграждения, говорит председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Быстро решить этот вопрос студия сама не в состоянии, поэтому мы использовали юридические механизмы, позволившие нам привлечь средства от РСП. Часть денег, по ее словам, уже направлена авторам, часть будет выплачена в течение недели: «в будущем мы надеемся регулярно получать деньги от РСП».

Недавно правление «Союзмультфильма» возглавила бывший гендиректор CTC-Media Юлиана Слащева. Телефон прежнего руководителя студии Глеба Давыдова в субботу не отвечал.

По словам гендиректора РСП Андрея Кричевского, РСП давно пытался систематизировать авторские вознаграждения за мультфильмы, созданные на студии, но наладить отношения с прежним руководством не удавалось. Теперь, надеется он, «нам удастся создать максимально эффективную систему получения производителями анимационных фильмов справедливого вознаграждения за использование результатов их творческого труда». РСП уже получил от «Союзмультфильма» каталог произведений, они уже обработаны и внесены в базу союза, добавил Кричевский.