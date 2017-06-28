Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Мобильные триллионы
Мировая индустрия мобильных приложений достигнет $6,3 трлн к 2021 году
Большая часть этих денег – мобильный ритейл
- Анастасия Голицына
- / Ведомости
Большая часть рынка – это мобильный ритейл
Евгений Разумный / Ведомости
В 2016 г. объем мировой индустрии мобильных приложений составил $1,3 трлн, говорится в отчете аналитической компании AppAnnie, с которым ознакомились «Ведомости». В среднем в прошлом году на одном пользователе разработчики приложений и магазины смогли заработать $379.
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