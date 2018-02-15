Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального

Сайт Навального перестал открываться у отдельных пользователей Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня, 15 февраля, политик Алексей Навальный сообщил, что его сайт Navalny.com начали блокировать в России. «Роскомнадзор приступил к блокировке https://navalny.com/ по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт еще открывается, но это временно», – написал Навальный в Telegram.

Доступ к двум страницам на сайте политика Алексея Навального, где размещено расследование об Олеге Дерипаске, а также ролик об этом расследовании, в России ограничен, следует из реестра Роскомнадзора. Сайт Навального перестал открываться у отдельных пользователей, в том числе с подключений МГТС, МТС, Yota и «Мегафона».

«На сайте Navalny.com технически нельзя заблокировать одну страницу из-за протокола https», – сказала «Ведомостям» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Позднее, около 18.00 мск, сайт Navalny.com вновь заработал через некоторых провайдеров. По словам руководителя федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, механизм блокировок Роскомнадзора «ломается без особого труда». Как сказал Волков «Ведомостям», «это блестящая работа нашей технологической команды». Раскрывать механизм взлома блокировки он не стал, добавив, что у случае повторной блокировки у них имеются другие способы снова сделать сайт доступным для пользователей.

За что блокировка?

Страницы были внесены в реестр 9 февраля, у политика было три рабочих дня, чтобы удалить материалы, он это делать отказался и подал в суд на Роскомнадзор.

Сегодня ночью сервис Instagram удалил два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации. Всего по требованию Олега Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram, но большую часть из них модель удалила сама несколько дней назад. Определение суда о соответствующих обеспечительных мерах было принято вечером 9 февраля, у Instagram по закону было три рабочих дня, т. е. до вечера 14 февраля, чтобы удалить посты. В противном случае доступ к этим постам в России блокировался.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски. Фотографии с Дерипаской Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.

Иск бизнесмен подал после того, как политик Алексей Навальный опубликовал расследование: рассмотрев посты Вашукевич и почитав ее книгу, он сделал вывод, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии, что сомнительно с точки зрения антикоррупционного законодательства.

Не первая блокировка

В 2014 г. Роскомнадзор уже блокировал блог Навального в «Живом журнале» по требованию Генпрокуратуры. В Генпрокуратуре блокировку связывали с тем, что на сайте есть призывы к участию в массовых беспорядках. Блог в итоге был разблокирован только через полтора года. Сайт Navalny.com блокировали в январе 2015 г., когда Навальный призвал сторонников выходить на митинг (в конце декабря 2014 г. в отношении Олега и Алексея Навальных был вынесен приговор по делу «Ив Роше»). Через месяц сайт был разблокирован.