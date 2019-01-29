Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: МТС зовет на торги

МТС запустила площадку по торговле подержанным IT- и телекомоборудованием

Торговать на ней могут и сторонние продавцы
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Площадка «МТС торги» в коммерческом режиме заработала в январе, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов. Ее тестирование началось год назад, и пользоваться площадкой можно было бесплатно. А теперь МТС начинает брать с продавцов комиссию (какую, Меркутов не говорит). Вместо того чтобы платить комиссию, клиент может оформить подписку (7000 руб. в месяц) и реализовать на площадке до 200 лотов. За 50 000 руб. продавец может нанять персонального менеджера и т. д.

«МТС торги» работают по принципу аукциона. Первоначальную цену на лот помогут определить специалисты МТС, а в ходе торгов она может вырасти или упасть, объясняет Меркутов.

В феврале 2018 г. вице-президент МТС Вячеслав Николаев говорил, что новые сервисы уже приносят МТС до 20% выручки. «МТС торги» – еще один дополнительный источник доходов для МТС, отмечает Меркутов. А заодно место, где МТС и другие дочерние компании АФК «Система» могут без посредников продать бывшее в употреблении оборудование и другое имущество. За прошлый год, пока шло тестирование площадки, их выручка от таких продаж составила 600 млн руб. В этом году оборот площадки может составить около 1 млрд руб., планируется, что на компании, не входящие в «Систему», придется его половина, рассчитывает Меркутов.

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