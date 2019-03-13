Российские компании все больше тратят на мобильную связь

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Корпоративную связь сейчас имеет львиная доля сотрудников, работающих «в полях» Максим Стулов / Ведомости

В прошлом году доходы сотовых компаний от услуг связи для корпоративных клиентов выросли на 15%, подсчитало агентство AC&M Consulting. Схожие данные и у другой исследовательской компании, «ТМТ консалтинга»: по словам ее гендиректора Константина Анкилова, рост корпоративного рынка связи в 2018 г. колеблется от 11 до 15%. На корпоративный сегмент приходится около 13,5% российских сотовых абонентов и 15,5% сервисной выручки операторов, что составляет около 43 млн абонентов и 140 млрд руб., посчитал управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

А вот розничный рынок сотовой связи в прошлом году вырос в деньгах менее чем на 3%, оценивает AC&M Consulting. На темпы роста негативно повлияли агрессивные тарифные предложения и возвращение безлимитных тарифов, считает Алексеев. По оценке Анкилова, розничный рынок вырос на 4%.