ABBYY купила американского разработчика софта TimelinePI

Сергей Портер / Ведомости

Российский разработчик софта ABBYY купила американскую компанию TimelinePI – создателя платформы анализа бизнес-процессов. Об этом говорится в сообщениях ABBYY и TimelinePI. Речь идет о покупке 100% компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Анализ бизнес-процессов – новое направление для ABBYY. Платформа в реальном времени предоставляет подробную информацию о производительности сотрудников и возможных рисках для бизнеса.

Продукты компаний дополняют друг друга. Решения ABBYY автоматизируют работу с данными, а TimelinePI позволяет понимать и измерять бизнес-процессы, пояснил гендиректор российского офиса ABBYY Дмитрий Шушкин. Технологии ABBYY позволяют также собирать дополнительные данные из документов и различных источников, чтобы углублять процессную аналитику TimelinePI. По словам Шушкина, банки смогут упростить для клиентов регистрацию и одобрение кредитов, а медицинские компании – ускорить обслуживание пациентов. Направление анализа бизнес-процессов только начинает развиваться в России, однако среди российских заказчиков спрос на инструменты интеллектуальной аналитики бизнес-процессов растет, уверен Шушкин. Конкурентами на мировом рынке он называет Celonis, Process Mining Group, Signavio. В 2018 г. мировой рынок интеллектуальных решений и методов аналитики бизнес-процессов достиг $160 млн, ссылается ABBYY на оценку Gartner. Аналитики Research and Markets прогнозируют, что к 2023 г. он достигнет $1,42 млрд и будет ежегодно расти более чем на 50%.

Сейчас около 90% выручки ABBYY приносят продажа технологий и реализация проектов в области интеллектуальной обработки информации для крупных корпоративных заказчиков, а также лицензирование инструментов для разработчиков, продолжает Шушкин. В структуре выручки лидируют США и Европа: они приносят около 60% доходов. По его словам, в России бизнес растет за счет корпоративных заказчиков из финансовой, энергетической и нефтегазовой отраслей. В 2018 г. рублевая выручка корпоративного направления ABBYY выросла на 63%. Одно из отличий в России от других региональных бизнесов ABBYY – развитие направления образовательных проектов, на которое приходится до 10% региональной выручки, уточнила представитель ABBYY. Технологии ABBYY используются для проведения ЕГЭ и ОГЭ.

TimelinePI изначально была представлена только на рынке США, где проникновение таких продуктов в бизнес сравнительно низкое, поясняет директор по развитию продуктов интегратора «Рамакс» Николай Ситников. Дело в том, что класс этих решений изначально зародился в Европе, а США вместе с Россией оказались в положении догоняющих, объясняет эксперт.

По данным KPMG, в 2019 г. более половины крупных российских компаний либо уже протестировали эту технологию для одного или нескольких бизнес-процессов, либо планируют такой проект в этом году. Наиболее востребована она у банков, телекоммуникационных компаний и в металлургической отрасли, констатирует руководитель группы повышения операционной эффективности KPMG в России и СНГ Елена Устюгова. При этом в России технология все-таки находится на ранней стадии внедрения, подтверждает эксперт.

Управляющий партнер iTech Capital Алексей Соловьев оценивает компанию в $20 млн. Согласно данным базы стартапов Crunchbase, годовая выручка компании составляет $5 млн. Средний мультипликатор к выручке подобных компаний составляет 8.5, но для этой сделки он мог быть вдвое ниже, рассуждает Соловьев. Во-первых, компания не «перекормлена» деньгами инвесторов: у неё был всего один раунд на сумму в $0,5 млн. Во-вторых, вряд ли ABBYY затеяла бы такую необычную для себя сделку, не получив экстра-выгодных условий на неё, считает инвестор. Он также предполагает, что большая часть сделки была оплачена акциями самой ABBYY.