Больше всего страхуют смартфоны Apple и Samsung

Владельцы смартфонов Apple и Samsung страхуют их значительно чаще, чем другие ТАСС

На владельцев устройств производства Apple и Samsung приходится более половины всех страховок смартфонов и планшетов, говорится в отчете страховой компании «Сбербанк страхование». Чтобы составить его, компания проанализировала 100 000 собственных договоров страхования смартфонов. Доля каждого из этих брендов составляет 27% от общего числа страховок.

Далее следуют мобильные устройства других брендов: ZTE – 11%, Nokia – 8%, Honor (бренд принадлежит компании Huawei) – 7%, Fly и Sony – по 4% от общего количества застрахованных в компании гаджетов, Xiaomi – 3%, собственно Huawei – 2%.

Большую часть договоров страхования – 86% – заключают покупатели новых устройств, еще 14% устройств страхуют сразу после дорогостоящего ремонта, сообщается в отчете «Сбербанк страхования». По данным страховой компании, 87% страховых случаев с гаджетами – следствие механических повреждений, в основном в результате падения, еще 8% связаны с повреждением устройства жидкостями и всего 3% случаев – кражи.

Самая высокая средняя страховая сумма – у смартфонов Apple: около 36 000 руб.; на 2-м месте – смартфоны Samsung: около 18 000 руб.; на 3-м – гаджеты Sony: около 16 000 руб. Такова средняя стоимость страховки и для новых, и для старых устройств. Средняя сумма, на которую владельцы страхуют технику, ниже средней стоимости новых гаджетов соответствующих марок, подчеркивает «Сбербанк страхование».

В розничной сети МТС в 2019 г. страховку оформляют примерно на каждый третий купленный смартфон, сообщил представитель компании Алексей Меркутов, а доля застрахованных гаджетов в МТС выросла на 20% год к году. Тройка наиболее страхуемых брендов в магазинах МТС выглядит иначе, сообщает он: Samsung, Honor и Apple. Они занимают около 80% от всех застрахованных устройств, продолжает Меркутов, в среднем полис можно купить за 10% от стоимости аппарата. В основном пользователи приобретают комплексную защиту, которая позволяет заменить разбитый экран или вернуть деньги за украденный гаджет, заключает Меркутов.

В «М.видео-Эльдорадо» смартфоны чаще всего страхуют владельцы Apple, Sony и китайского бренда Oppo – на эти устройства приходится 37% страховок в штуках, сообщила представитель ритейлера.

«Билайн» фиксирует рост продаж страховых полисов для смартфонов, купленных без помощи кредитов, сообщил представитель компании.

В розничных сетях распространена практика, когда по маркетинговой акции покупатель получает в подарок к основному устройству бонусы в виде сопутствующих аксессуаров, кэшбэка, тарифа, билетов, купонов и проч., рассказывает собеседник «Ведомостей» в одном из дистрибуторов электроники. Часто такое предложение можно получить только при условии оформления страховки. Для розничной сети это, с одной стороны, дополнительная рентабельность (страхование – собственный продукт розничных сетей) и способ выполнить таргеты по продажам, а с другой – скрытая мотивация персонала, так как продавцы активнее работают с товаром, который участвует в промо.

В целом корреляция с долей в продажах есть, но большее влияние на итоговые цифры продаж страховок имеют коммерческие договоренности между розничными сетями и представительствами вендоров, которые готовы вливать маркетинговые бюджеты в федеральный ритейл, считает собеседник «Ведомостей».

Именно владельцы Apple и Samsung чаще других страхуют свою технику и это не вызывает вопросов, говорит ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: цена их ремонта очень высока – например, у флагманских моделей одна только замена экрана стоит больше 10 000 руб. Удивительно, продолжает Вильянов, что на устройства ZTE, по всем оценкам, приходится не более 2% российского рынка и в то же время 11% страховок, хотя у этой марки нет дорогих устройств, которые бы стоило страховать. Смартфоны ZTE, как и Nokia, часто продаются по акциям в рассрочку, поэтому может оказаться, что страховка является навязанной услугой, предполагает он.

У руководителя Content Review Сергея Половникова высокая доля страховок для гаджетов ZTE также вызывает удивление: бренд нешироко представлен на российском рынке, но, возможно, этот показатель связан с дополнительной мотивацией продавцов этой марки смартфонов.

По данным аналитической компании Prudour, глобальный рынок страхования телефонов в 2017 г. составил $23 млрд и будет расти в среднем на 9,8% в год до 2026 г.

Prudour выделяет четыре фактора, которые скажутся на росте страхования смартфонов: политический (правительства стремятся к цифровизации), экономический (рост благосостояния понуждает людей покупать все более дорогие устройства), социальный (все новые функции гаджетов делают их незаменимыми средствами общения) и технологический (каналов распространения контента становится все больше).