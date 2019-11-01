Технологии / Персональные технологии
Статья опубликована в № 4933 от 01.11.2019 под заголовком: Россияне приручили фитнес

Россияне все больше интересуются фитнес-браслетами и умными часами

По данным «Связного», в 2019 году купили в два раза больше носимых гаджетов, чем в 2018 году

С января по сентябрь 2019 г. россияне купили в 2 раза больше фитнес-трекеров, умных часов и детских умных часов, чем годом ранее, – таковы данные ритейлера «Связной-Евросеть». Россияне купили 3,1 млн устройств за 19,4 млрд руб., что больше прошлогоднего на 121% в штуках и на 133% в деньгах, пишет «Связной». У МТС продажи носимых устройств выросли на 212% в деньгах и на 120% в штуках, в группе «М.видео-Эльдорадо» – в 2,7 раза в штуках и в 2,2 раза в деньгах. «Билайн» поделился данными только за III квартал 2019 г. – в 2,5 раза в штуках и в 1,7 раза в деньгах по сравнению с III кварталом 2018 г.

Самые популярные носимые гаджеты – фитнес-браслеты, по данным «Связного», их средняя цена выросла на 6% и составила 2300 руб., за девять месяцев их продано 1,7 млн на 4 млрд руб. Ту же среднюю цену фитнес-трекеров называют в МТС, а наибольший спрос в ее магазинах – на Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 3.

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Комментарии
Naissaar
09:04 01.11.2019
Помнится, слышал на уроках истории, как несчастные негры отдавали прибывающим в Африку купцам и колонизаторам золото и алмазы в обмен на всякие бессмысленные безделушки, типа бус. Современные россияне мало чем отличаются от тех негров - тоже меняют свои кровные на бесполезные безделушки.
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