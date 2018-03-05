Российский рынок умных часов вырос в 2,5 раза

По данным IDC, 1-е место в мире по поставкам носимой электроники заняла Apple Евгений Разумный / Ведомости

Продажи умных часов в России в 2017 г. составили 274 000 устройств, посчитала «М.видео». Рост продаж к 2016 г. - 150%, следует из материалов ритейлера. В денежном выражении продажи увеличились на 81% до 6 млрд руб.

В прошлом году продажи лидеров этого сегмента рынка- Apple и Samsung - выросли в 2 и 2,2 раза, отмечает представитель «М.видео» Валерия Кузьменко. Абсолютные показатели продаж и доли рынка этих производителей она не приводит. По данным партнера нескольких производителей электроники, в штучном выражении доля Apple на российском рынке смарт-часов составила около 50%, Samsung — около 30%. О том, что совокупная доля двух компаний на часовом рынке около 80%, говорит и Андреева. Остальные продажи приходятся на менее известные бренды: Cyber, Krez, Mykronoz, Prolike, Iwown, перечислено в отчете «М.видео». Они конкурируют, в основном, в ценовом сегменте до 10 000 руб., говорится в нем.

Средняя цена смарт-часов в России за год снизилась на 10% до 22 000 руб., объясняет Андреева заметный рост продаж. Однако главная причина в том, что пользователи смартфонов распробовали относительно новый для рынка продукт, считает она. По ее мнению, все больше потребителей осознают преимущества, связанные с использованием смарт-часов. Такие, например, как бесконтактные платежи без помощи смартфона, возможность быстро просматривать сообщения мессенджеров и социальных сетей.

Другой сегмент рынка носимой электроники, фитнес-браслеты, по расчетам «М.видео», растет еще быстрее. За год рост их продаж в штуках составил 250%, а рынок увеличился до 474 000 устройств. За год браслеты подешевели примерно на 25% - по итогам 2017 г. их средняя цена составила 2600 руб., говорится в материалах «М.видео».

Мировой рынок носимой электроники растет медленнее, следует из отчета IDC. В 2017 г. на него было поставлено 115,4 млн умных часов и браслетов. Это на 10,3% больше, чем годом ранее. По данным IDC, 1-е место в мире по поставкам таких устройств заняла Apple (15,3% отгрузок в штуках). За год доля Apple Watch на рынке выросла на 5,5 п. п. На втором и третьем местах - Xiaomi и Fitbit (13,6% и 13,3% рынка). За год их доли снизились на 0,3% и 31,6%.

Фитнес-трекеры и умные часы появились на рынке еще до выхода Apple Watch — но именно это устройство способствовало росту интереса к носимой электронике, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его мнению, росту спроса на носимые устройства способствует приверженность многих пользователей смартфонов здоровому образу жизни, интерес к фитнесу.

Продажи смарт-часов и браслетов растут вместе с продажами смартфонов, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Пользователи постепенно осознают, какие возможности дают умные телефоны, – по мере роста осведомленности растет и интерес к носимым умным аксессуарам, считает он.