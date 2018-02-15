Технологии / Персональные технологии
Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Apple обогнала Швейцарию

Продажи Apple Watch в штуках превысили совокупный экспорт швейцарских часов

Таковы данные Statista за IV квартал 2017 г.
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В IV квартале 2017 г. мировые поставки в штуках умных часов Apple Watch удвоились и обогнали совокупный экспорт всех швейцарских часов, следует из данных Statista. Причина в новой модели Apple Watch Series 3, считают аналитики Canalys.

Она появилась в сентябре 2017 г. и отличается от предыдущих встроенной виртуальной сим-картой, позволяющей принимать звонки и читать сообщения даже вдали от аппарата.

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