Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
Операторы связи предложили законодателям вывести технологию IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания) из единой системы онлайн-трансляции телеканалов, следует из их писем главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой («Ведомости» ознакомились с копиями обращений). Письма подписали представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор»), «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ru»), Ассоциации кабельного телевидения России, Ассоциации интернет-видео и Института исследований интернета. Все они подтвердили «Ведомостям» отправку писем. Бокова получила обращение и переадресовала комментарии по существу в профильный комитет Госдумы. Левин не ответил на звонки «Ведомостей».
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.
Сейчас операторы либо напрямую договариваются с телеканалом о показе его интернет-версии, либо по умолчанию транслируют контент из эфира. Последнее не устраивает телекомпании – для показа сериалов и шоу не только в эфире, но и в сети нужно специально договариваться с создателями шоу и сериалов. Телеканалы жалуются, что не могут полноценно зарабатывать в сети, поскольку операторы и площадки не передают им данные по аудитории.