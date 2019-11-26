Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

Сейчас операторы либо напрямую договариваются с телеканалом о показе его интернет-версии, либо по умолчанию транслируют контент из эфира. Последнее не устраивает телекомпании – для показа сериалов и шоу не только в эфире, но и в сети нужно специально договариваться с создателями шоу и сериалов. Телеканалы жалуются, что не могут полноценно зарабатывать в сети, поскольку операторы и площадки не передают им данные по аудитории.