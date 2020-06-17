Потребление мобильного интернета в России выросло в 1,5 раза

Российские пользователи мобильного интернета побили очередной рекорд – в I квартале 2020 г. трафик данных в сотовых сетях достиг почти 5 млрд Гб. Это следует из опубликованной Минкомсвязи статистики. Таким образом по сравнению с январем – мартом прошлого года потребление мобильного интернета выросло почти в 1,5 раза. Весь российский интернет-трафик в I квартале этого года – 12,8 млрд Гб.