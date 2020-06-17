Потребление мобильного интернета в России выросло в 1,5 раза

Потребление мобильного интернета в России выросло в 1,5 разаОно увеличивается вместе с аудиторией онлайн-сервисов и интересом к высококачественному видео
Российские пользователи мобильного интернета побили очередной рекорд – в I квартале 2020 г. трафик данных в сотовых сетях достиг почти 5 млрд Гб. Это следует из опубликованной Минкомсвязи статистики. Таким образом по сравнению с январем – мартом прошлого года потребление мобильного интернета выросло почти в 1,5 раза. Весь российский интернет-трафик в I квартале этого года – 12,8 млрд Гб.
Рост мобильного интернет-трафика подтверждают опрошенные «Ведомостями» представители операторов. В I квартале трафик этого года в сети МТС вырос по сравнению аналогичным периодом 2019 г. на 45–50%, говорит представитель оператора Алексей Меркутов. Он связывает это с увеличением количества смартфонов, которыми пользуются абоненты МТС, ростом аудитории цифровых сервисов, а также и распространением качественного и одновременно «тяжелого» видеоконтента.