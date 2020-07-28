Доходы шведских компаний превзошли все ожидания

От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка. Так, скорректированный операционный доход Ericsson во II квартале 2020 г. составил 4,5 млрд шведских крон. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3,9 млрд крон, и аналитическое агентство Refinitiv прогнозировало снижение во II квартале 2020 г. до 3,36 млрд крон. Electrolux, европейский лидер в своем секторе, заявил об убытках в размере всего около 100 млн крон, хотя аналитики JPM ожидали убытков в 733 млн крон (год назад компания во II квартале получила прибыль в 1,22 млрд крон). «Я еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы такое количество компаний заявляли о лучших, чем ожидалось, доходах. Чуть ли не все!» – сказал Financial Times главный биржевой стратег банка SEB Эсбьерн Лундеваль.