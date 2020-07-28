Доходы шведских компаний превзошли все ожидания

Доходы шведских компаний превзошли все ожиданияВ стране, где не было локдауна, бизнес чувствует себя лучше
От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка. Так, скорректированный операционный доход Ericsson во II квартале 2020 г. составил 4,5 млрд шведских крон. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3,9 млрд крон, и аналитическое агентство Refinitiv прогнозировало снижение во II квартале 2020 г. до 3,36 млрд крон. Electrolux, европейский лидер в своем секторе, заявил об убытках в размере всего около 100 млн крон, хотя аналитики JPM ожидали убытков в 733 млн крон (год назад компания во II квартале получила прибыль в 1,22 млрд крон). «Я еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы такое количество компаний заявляли о лучших, чем ожидалось, доходах. Чуть ли не все!» – сказал Financial Times главный биржевой стратег банка SEB Эсбьерн Лундеваль.
И пусть в некоторых случаях речь идет лишь о менее стремительном, чем боялись аналитики, снижении этого показателя, главное – шведские компании пожинают плоды противоречивой стратегии страны по борьбе с коронавирусом. Гендиректор шведского производителя подшипников SKF Альрик Даниэльсон уверен, что компаниям помогло отсутствие запрета на выход сотрудников на работу.