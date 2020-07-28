Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии Эксклюзивно по подписке

Доходы шведских компаний превзошли все ожидания

В стране, где не было локдауна, бизнес чувствует себя лучше
Илья Виноградов
Maxim Thoré / BILDBYRÅN / Reuters

От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка. Так, скорректированный операционный доход Ericsson во II квартале 2020 г. составил 4,5 млрд шведских крон. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3,9 млрд крон, и аналитическое агентство Refinitiv прогнозировало снижение во II квартале 2020 г. до 3,36 млрд крон. Electrolux, европейский лидер в своем секторе, заявил об убытках в размере всего около 100 млн крон, хотя аналитики JPM ожидали убытков в 733 млн крон (год назад компания во II квартале получила прибыль в 1,22 млрд крон). «Я еще ни разу не сталкивался с тем, чтобы такое количество компаний заявляли о лучших, чем ожидалось, доходах. Чуть ли не все!» – сказал Financial Times главный биржевой стратег банка SEB Эсбьерн Лундеваль.

И пусть в некоторых случаях речь идет лишь о менее стремительном, чем боялись аналитики, снижении этого показателя, главное – шведские компании пожинают плоды противоречивой стратегии страны по борьбе с коронавирусом. Гендиректор шведского производителя подшипников SKF Альрик Даниэльсон уверен, что компаниям помогло отсутствие запрета на выход сотрудников на работу.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных