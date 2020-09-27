Космический масштаб импортозамещения

Космический масштаб импортозамещенияЧто происходит с «Глонасс»
Российская навигационная система «Глонасс» стала витриной борьбы России с технологическими санкциями США и Евросоюза. Собранные из иностранных деталей спутники предстоит перевести на российскую элементную базу, при этом не допустив снижения качества сервисов и надежности спутникового флота. Скрыть неудачу будет невозможно: спутники в публичном доступе и проанализировать их работоспособность можно из любой точки Земли.
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