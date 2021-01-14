Застройщиков обяжут предусматривать сети связи

Правила размещения сетей связи в жилых домах есть, но они рекомендательные, т. е. не обязательны для исполнения строителями, объяснили «Ведомостям» в Минцифры. Застройщик, например, может провести только телефон, в то время как жильцам необходим также широкополосный доступ в интернет, приводит пример представитель ведомства. Поэтому и решено сделать такую инфраструктуру обязательной, объяснил он.