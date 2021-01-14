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Застройщиков обяжут предусматривать сети связи

Минцифры предложило сделать обязательной прокладку в новых домах коммуникаций для интернета
Татьяна Исакова Валерий Кодачигов
Сделать кабельные коммуникации в новостройках обязательными связисты просят чиновников с середины прошлого десятилетия /Максим Стулов / Ведомости

При проектировании новых жилых домов и реконструкции старых проектировщики обязаны предусматривать инфраструктуру для размещения сетей связи: специальные помещения, стояки и проч. Об этом говорится в проекте поправок в Градостроительный кодекс, опубликованном Минцифры. Заложены в проект должны быть и сами сети. Причем эта инфраструктура должна быть рассчитана на нескольких операторов, следует из поправок. Их количество должно регулироваться отдельными нормативными актами.

Правила размещения сетей связи в жилых домах есть, но они рекомендательные, т. е. не обязательны для исполнения строителями, объяснили «Ведомостям» в Минцифры. Застройщик, например, может провести только телефон, в то время как жильцам необходим также широкополосный доступ в интернет, приводит пример представитель ведомства. Поэтому и решено сделать такую инфраструктуру обязательной, объяснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных