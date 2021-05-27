Нейросеть обучили прогнозировать урожай

По словам разработчиков, фермер сможет снять угодья (например, фруктовый сад) на камеру смартфона и загрузить фотографию в «Яндекс. Облако» – там она будет обработана специально обученной нейронной сетью, которая сравнивает изображение с эталонными снимками плодов или соцветий. Процесс обучения кропотлив – для того чтобы наполнить сеть данными, каждый вид растения необходимо сфотографировать 3000 раз. «Алгоритм в режиме реального времени выдает прогноз в виде графиков и таблиц, создаваемых в облачном сервисе визуализации данных Yandex DataLens. С его помощью можно показать на карте даже отдельные деревья с оценками урожая по каждому», – уверяет представитель «Яндекса».