Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Нейросеть обучили прогнозировать урожай

Команда российских ученых совместно с «Яндексом» создала интеллектуальную систему
Татьяна Исакова
Из-за отсутствия систем мониторинга урожая российские садоводческие хозяйства ежегодно теряют до 40% продукции /PhotoXPress

Команда ученых биофака МГУ, Федерального научного центра (ФНЦ) им. Мичурина, Тамбовского госуниверситета, Агроинженерного центра ВИМ совместно с «Яндексом» создали систему мониторинга сельхозрастений на основе искусственного интеллекта, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе поисковика. Новый инструмент позволит аграриям прогнозировать урожаи тех или иных культур, оценивать их состояние на разных стадиях созревания, а после сбора планировать цепочку логистики и дистрибуции сельхозпродукции, говорит его представитель.

По словам разработчиков, фермер сможет снять угодья (например, фруктовый сад) на камеру смартфона и загрузить фотографию в «Яндекс. Облако» – там она будет обработана специально обученной нейронной сетью, которая сравнивает изображение с эталонными снимками плодов или соцветий. Процесс обучения кропотлив – для того чтобы наполнить сеть данными, каждый вид растения необходимо сфотографировать 3000 раз. «Алгоритм в режиме реального времени выдает прогноз в виде графиков и таблиц, создаваемых в облачном сервисе визуализации данных Yandex DataLens. С его помощью можно показать на карте даже отдельные деревья с оценками урожая по каждому», – уверяет представитель «Яндекса».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных