Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии

«Низкая популярность ЕБС во многом обусловлена тем, что финансовых и государственных услуг, для получения которых без нее нельзя обойтись, практически нет – какие-то из них можно получить через «Госуслуги», какие-то через мобильные банковские приложения, – рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. – К тому же от регистрации в ЕБС многих потенциальных пользователей удерживают опасения, связанные с возможными утечками данных и использованием биометрической информации для снятия денег с банковских счетов, получения кредитов и проч. Такие опасения имеют основания – все хорошо знают, что соблюдение закона о персональных данных в России хромает на обе ноги». По мнению Кускова, возможность дистанционно покупать eSIM не слишком поспособствует росту популярности ЕБС: «Продажи сим-карт в России постепенно снижаются, повышенного спроса на новые уже нет».