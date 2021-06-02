Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии

Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрииБольшинству российских абонентов такая возможность будет недоступна, потому что они сопротивляются включению в ЕБС
1 июня в России вступили в силу поправки в закон «О связи», позволяющие использовать для удаленной загрузки eSIM в смартфоны Единую биометрическую систему (ЕБС). Уже вчера Tele2 объявила о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через ЕБС. Подключенный к ЕБС пользователь должен скачать на поддерживающий электронные сим-карты смартфон приложение Tele2, выбрать в меню загрузку номера и тарифа и пройти идентификацию, посмотрев в камеру и назвав в микрофон предложенный набор цифр – подключение состоится через несколько минут, объясняют в пресс-службе Tele2. Сколько eSIM планируется дистанционно активировать в ближайший год, в компании не комментируют.
Tele2 первой среди российских операторов начала тестировать eSIM летом 2019 г. Но законов, регулирующих дистанционное подключение абонентов, не было, и потому абонент должен был явиться в салон связи с паспортом, купить обычную сим-карту и написать заявление на ее перенос на виртуальную. Сколько eSIM удалось активировать таким образом, в компании не говорят; близкий к ней источник утверждает, что всего удалось продать около 70 000 eSIM.
ЕБС запущена в 2018 г., ее оператор – «Ростелеком», которому принадлежит Tele2. В системе аккумулируются биометрические данные граждан России – «голос и лицо», как это определяет сама система. Предполагается, что с помощью ЕБС человек, сдавший биометрию, сможет удаленно подтверждать личность при совершении финансовых операций, покупках, получении государственных услуг и т. д. По словам представителя компании, к концу мая 2021 г. в ЕБС было зарегистрировано около 200 000 пользователей. Для сравнения: по данным AC&M Consulting, в России в 2020 г. было продано 92 млн сим-карт. «Уже в текущем году количество аккаунтов в ЕБС может многократно вырасти – этому будут способствовать проекты созданного в апреле СП «Ростелекома» и Сбербанка по разработке и внедрению технологий идентификации», – надеется представитель компании.
Сбор биометрии для ЕБС производят уполномоченные банки – сейчас их уже 232. Услуга идентификации пользователя через ЕБС платная, цены на нее «Ростелеком» не раскрывает, его представитель отмечает, что цена зависит от тарифа, который выбрал конкретный заказчик, и индивидуального договора с ним. «Расчеты стоимости обращений мобильных операторов к ЕБС показывают, что идентификация пользователя может обойтись более чем в 70 руб.», – отмечает человек, знакомый с менеджерами нескольких сотовых компаний.
Вступившие в силу поправки в закон «О связи» предусматривают и другие способы удаленной идентификации пользователей. Но собеседники «Ведомостей» из отрасли связи недовольны: «200 000 записей в ЕБС – это ничто. Упомянутых в поправках усиленных квалифицированных электронных подписей, с помощью которых тоже можно идентифицироваться в России, выпущено вообще несколько десятков тысяч. Получение такой подписи стоит около 1500 руб.». Удаленная идентификация сейчас доступна в результате минимальной доле жителей России.
Гораздо перспективнее было бы использовать идентификацию через приложения операторов, подключенные к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, известная пользователям как «Госуслуги»), считает источник «Ведомостей»: «Там уже около 80 млн учетных записей». Правда, закон предусматривает идентификацию абонента и с помощью ЕСИА, но все же с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. Планируется, что в будущем пользователь сможет получить ее в личном кабинете на «Госуслугах». «Но насколько корректно такая подпись будет работать с информационными системами операторов, пока непонятно, приложение, через которое будет реализован ее функционал, еще не вышло на рынок, сейчас операторы ведут обсуждения с его разработчиками», – утверждает источник.
У ЕБС действительно низкое проникновение, к тому же есть вероятность компрометации биометрических данных мошенниками, считает источник в одной из сотовых компаний.
«Низкая популярность ЕБС во многом обусловлена тем, что финансовых и государственных услуг, для получения которых без нее нельзя обойтись, практически нет – какие-то из них можно получить через «Госуслуги», какие-то через мобильные банковские приложения, – рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. – К тому же от регистрации в ЕБС многих потенциальных пользователей удерживают опасения, связанные с возможными утечками данных и использованием биометрической информации для снятия денег с банковских счетов, получения кредитов и проч. Такие опасения имеют основания – все хорошо знают, что соблюдение закона о персональных данных в России хромает на обе ноги». По мнению Кускова, возможность дистанционно покупать eSIM не слишком поспособствует росту популярности ЕБС: «Продажи сим-карт в России постепенно снижаются, повышенного спроса на новые уже нет».
В России сейчас используется 5,6 млн смартфонов, поддерживающих eSIM, – около 8% всех используемых в России умных телефонов, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его оценке, в ходе разного рода тестов в 2019–2021 гг. операторы уже предоставили абонентам около 1 млн eSIM. «Уже сейчас аудитория пользователей этой технологии значительно больше аудитории EБС, ее включение в экосистему сотовой связи вряд ли как-то повлияет на спрос на eSIM и распределение абонентов между сотовыми операторами».
«Мы изучаем особенности функционирования ЕБС и находимся в диалоге с Минцифры», – прокомментировал новые правила удаленной идентификации представитель МТС. В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.