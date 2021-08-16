Рынок сотовых вышек дорос до консолидации

Рынок сотовых вышек дорос до консолидацииОператор инфраструктуры «Сервис-телеком» купил конкурента за миллиард рублей
Третий по количеству вышек сотовой связи российский инфраструктурный оператор «Сервис-телеком» купил компанию «Нева телеком», располагающую 250 такими объектами на северо-западе России», – сообщили «Ведомостям» представители продавца и покупателя. Сумму сделки они не раскрыли. «Она составляет немногим менее 1 млрд руб.», – рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами одной из сторон сделки. Примерно в диапазоне от 750 млн до 1 млрд руб. оценивает «Нева телеком» и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович.
По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал «Нева телекома» в равных долях принадлежит Жан-Франкуа Ришару Баптисту и гендиректору компании Андрею Русинову. В прошлом году выручка компании составила 43,7 млн руб., чистая прибыль – 11,1 млн руб. Из материалов «Сервис-телекома» следует, что Ришару Баптисту и Русинову также принадлежит компания «Нева телеком сервис». По условиям сделки стороны планируют, что за 15 лет эта компания построит для «Сервис-телекома» еще до 1000 антенно-мачтовых сооружений – за это инфраструктурный оператор заплатит ей еще 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон.