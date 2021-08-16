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Рынок сотовых вышек дорос до консолидации

Оператор инфраструктуры «Сервис-телеком» купил конкурента за миллиард рублей
Валерий Кодачигов
Рынок сотовых вышек дорос до консолидации /Андрей Гордеев / Ведомости

Третий по количеству вышек сотовой связи российский инфраструктурный оператор «Сервис-телеком» купил компанию «Нева телеком», располагающую 250 такими объектами на северо-западе России», – сообщили «Ведомостям» представители продавца и покупателя. Сумму сделки они не раскрыли. «Она составляет немногим менее 1 млрд руб.», – рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами одной из сторон сделки. Примерно в диапазоне от 750 млн до 1 млрд руб. оценивает «Нева телеком» и аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович.

По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал «Нева телекома» в равных долях принадлежит Жан-Франкуа Ришару Баптисту и гендиректору компании Андрею Русинову. В прошлом году выручка компании составила 43,7 млн руб., чистая прибыль – 11,1 млн руб. Из материалов «Сервис-телекома» следует, что Ришару Баптисту и Русинову также принадлежит компания «Нева телеком сервис». По условиям сделки стороны планируют, что за 15 лет эта компания построит для «Сервис-телекома» еще до 1000 антенно-мачтовых сооружений – за это инфраструктурный оператор заплатит ей еще 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных