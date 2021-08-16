Рынок сотовых вышек дорос до консолидации

По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал «Нева телекома» в равных долях принадлежит Жан-Франкуа Ришару Баптисту и гендиректору компании Андрею Русинову. В прошлом году выручка компании составила 43,7 млн руб., чистая прибыль – 11,1 млн руб. Из материалов «Сервис-телекома» следует, что Ришару Баптисту и Русинову также принадлежит компания «Нева телеком сервис». По условиям сделки стороны планируют, что за 15 лет эта компания построит для «Сервис-телекома» еще до 1000 антенно-мачтовых сооружений – за это инфраструктурный оператор заплатит ей еще 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон.