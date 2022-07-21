RuStore предложили сделать обязательным для предустановки на гаджеты

RuStore предложили сделать обязательным для предустановки на гаджетыОн должен заменить каталог приложений Applist, ранее выпущенный Минцифры
Минцифры предложило включить российский магазин приложений RuStore в список программ, обязательных для предустановки на устройства, выпущенные в России и других странах ЕАЭС. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что RuStore будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты вместо «программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist», выпущенной Минцифры 6 апреля 2021 г.
Это не отдельный магазин приложений, а каталог с названиями программ отечественных разработчиков, структурированными по категориям. Например, «На каждый день», «Медиа и СМИ», «Культура», «Государственные приложения» и др. Если кликнуть на нужное приложение, агрегатор откроет его страницу в Google Play. Applist входит в список обязательных к предустановке программ, который правительство утвердило в январе 2021 г.
Решение заменить Applist на RuStore мотивируется тем, что «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist». В качестве соисполнителей постановления указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.
VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в сотрудничестве с 10 российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, в конце мая. Приложение доступно только для мобильных устройств с операционной системой Android. По данным самого интернет-холдинга, к настоящему моменту RuStore установили около 50 000 раз.
В середине мая также был запущен магазин приложений NashStore, созданный АНО «Цифровые платформы». Кроме NashStore существует проект RuMarket Анатолия Сморгонского. Этот сервис стал клоном запущенного в 2010 г. F-Droid – каталога приложений с открытым исходным кодом для Android.
О том, что магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на «технически сложные устройства», глава Минцифры Максут Шадаев сообщил еще 19 мая на Российском интернет-форуме (РИФ). По его словам соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в правительство 13 мая. В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств».
Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.