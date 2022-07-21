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Технологии

RuStore предложили сделать обязательным для предустановки на гаджеты

Он должен заменить каталог приложений Applist, ранее выпущенный Минцифры
Анастасия Курашева
RuStore

Минцифры предложило включить российский магазин приложений RuStore в список программ, обязательных для предустановки на устройства, выпущенные в России и других странах ЕАЭС. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что RuStore будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты вместо «программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist», выпущенной Минцифры 6 апреля 2021 г.

Это не отдельный магазин приложений, а каталог с названиями программ отечественных разработчиков, структурированными по категориям. Например, «На каждый день», «Медиа и СМИ», «Культура», «Государственные приложения» и др. Если кликнуть на нужное приложение, агрегатор откроет его страницу в Google Play. Applist входит в список обязательных к предустановке программ, который правительство утвердило в январе 2021 г. 

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Решение заменить Applist на RuStore мотивируется тем, что «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist». В качестве соисполнителей постановления указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.

VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в сотрудничестве с 10 российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, в конце мая. Приложение доступно только для мобильных устройств с операционной системой Android. По данным самого интернет-холдинга, к настоящему моменту RuStore установили около 50 000 раз.

В середине мая также был запущен магазин приложений NashStore, созданный АНО «Цифровые платформы». Кроме NashStore существует проект RuMarket Анатолия Сморгонского. Этот сервис стал клоном запущенного в 2010 г. F-Droid – каталога приложений с открытым исходным кодом для Android.

О том, что магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на «технически сложные устройства», глава Минцифры Максут Шадаев сообщил еще 19 мая на Российском интернет-форуме (РИФ). По его словам соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в правительство 13 мая. В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». 

Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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