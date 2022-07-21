RuStore предложили сделать обязательным для предустановки на гаджеты

Это не отдельный магазин приложений, а каталог с названиями программ отечественных разработчиков, структурированными по категориям. Например, «На каждый день», «Медиа и СМИ», «Культура», «Государственные приложения» и др. Если кликнуть на нужное приложение, агрегатор откроет его страницу в Google Play. Applist входит в список обязательных к предустановке программ, который правительство утвердило в январе 2021 г.