МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАС

МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАСМобильный оператор не оценил рекламную кампанию конкурента
О том, что МТС пожаловалась на рекламный слоган «Мегафона» в ФАС, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из мобильных операторов «большой четверки». Информацию о получении жалобы подтвердил представитель службы. «Обращение от МТС поступило в ФАС и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке», – сообщил он в ответ на вопрос, поступала ли жалоба на слоган «Мегафона» «оператор № 1». От дальнейших комментариев по жалобе он отказался. Представитель МТС также не стал комментировать жалобу.
Спорная рекламная кампания «Мегафона» стартовала в начале июля. Она, в частности, демонстрируется на цифровых рекламных щитах в крупных городах России. На плакатах содержится призыв «Переходи на оператора № 1», выполненный крупным белым шрифтом на зеленом фоне. Ниже на красной плашке меньшим шрифтом указаны критерии – «по скорости и покрытию». В нижней части плаката дается пояснение мелким белым шрифтом о том, что эти критерии подтверждены исследованиями.