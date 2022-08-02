МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАС

О том, что МТС пожаловалась на рекламный слоган «Мегафона» в ФАС, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из мобильных операторов «большой четверки». Информацию о получении жалобы подтвердил представитель службы. «Обращение от МТС поступило в ФАС и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке», – сообщил он в ответ на вопрос, поступала ли жалоба на слоган «Мегафона» «оператор № 1». От дальнейших комментариев по жалобе он отказался. Представитель МТС также не стал комментировать жалобу.