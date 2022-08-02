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МТС пожаловалась на «Мегафон» в ФАС

Мобильный оператор не оценил рекламную кампанию конкурента
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
ФАС придется разбираться, осознают ли потребители, в чем именно «Мегафон» обогнал своих конкурентов / Максим Стулов / Ведомости

О том, что МТС пожаловалась на рекламный слоган «Мегафона» в ФАС, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из мобильных операторов «большой четверки». Информацию о получении жалобы подтвердил представитель службы. «Обращение от МТС поступило в ФАС и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке», – сообщил он в ответ на вопрос, поступала ли жалоба на слоган «Мегафона» «оператор № 1». От дальнейших комментариев по жалобе он отказался. Представитель МТС также не стал комментировать жалобу.

Спорная рекламная кампания «Мегафона» стартовала в начале июля. Она, в частности, демонстрируется на цифровых рекламных щитах в крупных городах России. На плакатах содержится призыв «Переходи на оператора № 1», выполненный крупным белым шрифтом на зеленом фоне. Ниже на красной плашке меньшим шрифтом указаны критерии – «по скорости и покрытию». В нижней части плаката дается пояснение мелким белым шрифтом о том, что эти критерии подтверждены исследованиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных