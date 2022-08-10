МТС создает компанию в сфере кибербезопасности

МТС создает компанию в сфере кибербезопасностиДля нового направления пригласили топ-менеджеров из «Лаборатории Касперского» и «Моего офиса»
ООО «Серенити сайбер секьюрити» зарегистрировано 9 августа с уставным капиталом в 200 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». Профиль деятельности – разработка ПО. МТС является единственным владельцем ООО.
Представитель МТС подтвердил, что компания создана для разработки и продвижения инновационных продуктов в сфере информбезопасности (ИБ), на которые есть растущий запрос на рынке. Спрос, по его словам, обусловлен увеличением и масштабированием уровня угроз, а также уходом с рынка зарубежных поставщиков и вендоров. «На начальном этапе компания будет развивать и продавать на внешний рынок уже разработанные и применяемые МТС внутри группы сервисы SOC. К концу 2023 г. планируется вывод на рынок новых продуктов», – уточнил собеседник.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам