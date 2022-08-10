МТС создает компанию в сфере кибербезопасности

Представитель МТС подтвердил, что компания создана для разработки и продвижения инновационных продуктов в сфере информбезопасности (ИБ), на которые есть растущий запрос на рынке. Спрос, по его словам, обусловлен увеличением и масштабированием уровня угроз, а также уходом с рынка зарубежных поставщиков и вендоров. «На начальном этапе компания будет развивать и продавать на внешний рынок уже разработанные и применяемые МТС внутри группы сервисы SOC. К концу 2023 г. планируется вывод на рынок новых продуктов», – уточнил собеседник.