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МТС создает компанию в сфере кибербезопасности

Для нового направления пригласили топ-менеджеров из «Лаборатории Касперского» и «Моего офиса»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
У МТС созрела мысль, что настало время для развития собственного актива в сфере кибербезопасности / Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Серенити сайбер секьюрити» зарегистрировано 9 августа с уставным капиталом в 200 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». Профиль деятельности – разработка ПО. МТС является единственным владельцем ООО.

Представитель МТС подтвердил, что компания создана для разработки и продвижения инновационных продуктов в сфере информбезопасности (ИБ), на которые есть растущий запрос на рынке. Спрос, по его словам, обусловлен увеличением и масштабированием уровня угроз, а также уходом с рынка зарубежных поставщиков и вендоров. «На начальном этапе компания будет развивать и продавать на внешний рынок уже разработанные и применяемые МТС внутри группы сервисы SOC. К концу 2023 г. планируется вывод на рынок новых продуктов», – уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных