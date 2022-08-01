МТС хочет продавать аграриям и энергетикам 20 млн умных замков в год

МТС хочет продавать аграриям и энергетикам 20 млн умных замков в годПока участники рынка и эксперты не уверены в высоком спросе на такое IoT-решение
О новой разработке умного замка для корпоративных клиентов «Ведомостям» рассказал представитель МТС. «Решение представляет собой вандалоустойчивый навесной замок со встроенным радиомодулем интернета вещей NB-IoT, который открывается и запирается дистанционно с мобильного приложения, через веб-интерфейс или звонком по телефону диспетчеру», – сообщил он.
Речь идет о собственной разработке МТС, уточнил собеседник. Он отметил, что стоимость комплекта с одним навесным замком, доступом к IT-платформе и мобильному приложению, а также литий-тионилхлоридной батареей к нему составляет порядка 21 000 руб. Для работы решению необходим радиодоступ к мобильной сети МТС, добавил представитель компании: через приложения система сможет идентифицировать сотрудника перед входом в помещение.