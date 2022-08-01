Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

МТС хочет продавать аграриям и энергетикам 20 млн умных замков в год

Пока участники рынка и эксперты не уверены в высоком спросе на такое IoT-решение
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Часть компаний, на интерес которых рассчитывает МТС, сами разрабатывают IoT-решения / Максим Стулов / Ведомости

О новой разработке умного замка для корпоративных клиентов «Ведомостям» рассказал представитель МТС. «Решение представляет собой вандалоустойчивый навесной замок со встроенным радиомодулем интернета вещей NB-IoT, который открывается и запирается дистанционно с мобильного приложения, через веб-интерфейс или звонком по телефону диспетчеру», – сообщил он.

Речь идет о собственной разработке МТС, уточнил собеседник. Он отметил, что стоимость комплекта с одним навесным замком, доступом к IT-платформе и мобильному приложению, а также литий-тионилхлоридной батареей к нему составляет порядка 21 000 руб. Для работы решению необходим радиодоступ к мобильной сети МТС, добавил представитель компании: через приложения система сможет идентифицировать сотрудника перед входом в помещение.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных