МТС хочет продавать аграриям и энергетикам 20 млн умных замков в год

Речь идет о собственной разработке МТС, уточнил собеседник. Он отметил, что стоимость комплекта с одним навесным замком, доступом к IT-платформе и мобильному приложению, а также литий-тионилхлоридной батареей к нему составляет порядка 21 000 руб. Для работы решению необходим радиодоступ к мобильной сети МТС, добавил представитель компании: через приложения система сможет идентифицировать сотрудника перед входом в помещение.