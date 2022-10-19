Крымские телекомоператоры пятикратно увеличат инвестиции в сети

Крымские телекомоператоры пятикратно увеличат инвестиции в сетиВ 2023 году они планируют вложить в инфраструктуру 5 млрд рублей
IC Group, которая стала владельцем двух крупнейших крымских сотовых операторов – «К-телеком» и «КТК-телеком» – весной 2022 г., планирует инвестировать не менее 5 млрд руб. в Крыму в 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель холдинга. В какие конкретно проекты планируются вложения, он не сказал, отметив, что речь идет о проектах по развитию мобильной и фиксированной связи, закупках оборудования, строительстве базовых станций и др.
«В текущем году наши инвестиции в инфраструктуру превысили 3 млрд руб., что в несколько раз больше суммы 2021 г., 2020 г. и предыдущих лет», – сообщил представитель IC Group. По его словам, за этот период на развитие операторов, по подсчетам компании, тратилось порядка 1 млрд руб. ежегодно.
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