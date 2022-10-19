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Крымские телекомоператоры пятикратно увеличат инвестиции в сети

В 2023 году они планируют вложить в инфраструктуру 5 млрд рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Денис Абрамов / Ведомости

IC Group, которая стала владельцем двух крупнейших крымских сотовых операторов – «К-телеком» и «КТК-телеком» – весной 2022 г., планирует инвестировать не менее 5 млрд руб. в Крыму в 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель холдинга. В какие конкретно проекты планируются вложения, он не сказал, отметив, что речь идет о проектах по развитию мобильной и фиксированной связи, закупках оборудования, строительстве базовых станций и др.

«В текущем году наши инвестиции в инфраструктуру превысили 3 млрд руб., что в несколько раз больше суммы 2021 г., 2020 г. и предыдущих лет», – сообщил представитель IC Group. По его словам, за этот период на развитие операторов, по подсчетам компании, тратилось порядка 1 млрд руб. ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных