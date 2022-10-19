Крымские телекомоператоры пятикратно увеличат инвестиции в сети

IC Group, которая стала владельцем двух крупнейших крымских сотовых операторов – «К-телеком» и «КТК-телеком» – весной 2022 г., планирует инвестировать не менее 5 млрд руб. в Крыму в 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель холдинга. В какие конкретно проекты планируются вложения, он не сказал, отметив, что речь идет о проектах по развитию мобильной и фиксированной связи, закупках оборудования, строительстве базовых станций и др.