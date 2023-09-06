Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Яндекс» запустит голосового помощника на родине Аркадия Воложа

До конца года «Алиса» заговорит на казахском языке
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» запустит виртуального помощника в Казахстане. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. До конца 2023 г. голосовой помощник на казахском языке станет доступен в «Яндекс Браузере» на компьютерах, смартфонах и в мобильном приложении, уточнил он.

В августе стало известно о том, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож именует себя на собственном сайте Volozh.com израильским предпринимателем, родившимся в городе Гурьеве (ныне Атырау) в Казахстане. Россия упоминается как страна, в которой Волож проживал и вел бизнес. Тогда же он распространил письмо, в котором выразил несогласие с проведением спецоперации России на Украине и объяснил свой уход из компании. Предприниматель уточнил, что не живет в России с 2014 г. и его история с «Яндексом» была закончена в феврале 2022 г. Сейчас он поддерживает российских инженеров, покинувших страну, говорится в заявлении.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных