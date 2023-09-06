«Яндекс» запустит голосового помощника на родине Аркадия Воложа

В августе стало известно о том, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож именует себя на собственном сайте Volozh.com израильским предпринимателем, родившимся в городе Гурьеве (ныне Атырау) в Казахстане. Россия упоминается как страна, в которой Волож проживал и вел бизнес. Тогда же он распространил письмо, в котором выразил несогласие с проведением спецоперации России на Украине и объяснил свой уход из компании. Предприниматель уточнил, что не живет в России с 2014 г. и его история с «Яндексом» была закончена в феврале 2022 г. Сейчас он поддерживает российских инженеров, покинувших страну, говорится в заявлении.