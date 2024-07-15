С 2025 года Россия может остаться без отечественного света

С 2025 года Россия может остаться без отечественного светаВ стране пока не удалось наладить серийное производство корпусов и кристаллов для светодиодов
С 2025 г. Россия может остаться без отечественных светодиодов и светильников. Об этом в ходе секции «Развитие малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности» на «Иннопроме» заявила гендиректор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова.
Проблема объясняется тем, что на территории России пока серийно не освоено производство корпусов и светоизлучающих полупроводниковых кристаллов, которые с 2025 г. станут необходимыми для признания светодиодов отечественными.
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