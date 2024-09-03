Минпромторг ищет разработчика оборудования для производства кремниевых пластин

Минпромторг ищет разработчика оборудования для производства кремниевых пластинВпоследствии из них можно делать микропроцессоры
Минпромторг объявил конкурс на разработку опытного образца станка для нарезания заготовок из кремниевых пластин – первого этапа в технологическом процессе изготовления микропроцессоров и электронной компонентной базы, следует из информации на сайте госзакупок. Сегодня в России нет ни одного производителя такого оборудования. На работы министерство выделило 300 млн руб. Срок подачи заявок на участие в конкурсе – 17 сентября. Оборудование должно быть готово к 30 ноября 2026 г.
Согласно техническому заданию, функциональными аналогами разрабатываемого оборудования являются станки производства Meyer Burger (Швейцария), Linton Kayex (КНР) и Diamond Wire Technologies (USA). Это оборудование позволяет отсекать конусы, тестовые шайбы и нарезать заготовки на части заданных параметров. Данных о том, сколько иностранных станков такого класса есть в России, в открытом доступе нет.