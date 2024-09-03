Минпромторг ищет разработчика оборудования для производства кремниевых пластин

Минпромторг объявил конкурс на разработку опытного образца станка для нарезания заготовок из кремниевых пластин – первого этапа в технологическом процессе изготовления микропроцессоров и электронной компонентной базы, следует из информации на сайте госзакупок. Сегодня в России нет ни одного производителя такого оборудования. На работы министерство выделило 300 млн руб. Срок подачи заявок на участие в конкурсе – 17 сентября. Оборудование должно быть готово к 30 ноября 2026 г.