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Минпромторг ищет разработчика оборудования для производства кремниевых пластин

Впоследствии из них можно делать микропроцессоры
Кристина Холупова
Заказанное Минпромторгом оборудование может использоваться и для работы с кремнием для солнечных батарей/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг объявил конкурс на разработку опытного образца станка для нарезания заготовок из кремниевых пластин – первого этапа в технологическом процессе изготовления микропроцессоров и электронной компонентной базы, следует из информации на сайте госзакупок. Сегодня в России нет ни одного производителя такого оборудования. На работы министерство выделило 300 млн руб. Срок подачи заявок на участие в конкурсе – 17 сентября. Оборудование должно быть готово к 30 ноября 2026 г.

Согласно техническому заданию, функциональными аналогами разрабатываемого оборудования являются станки производства Meyer Burger (Швейцария), Linton Kayex (КНР) и Diamond Wire Technologies (USA). Это оборудование позволяет отсекать конусы, тестовые шайбы и нарезать заготовки на части заданных параметров. Данных о том, сколько иностранных станков такого класса есть в России, в открытом доступе нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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